Diabete | gli antiossidanti potrebbero prevenire il deficit cognitivo associato alla

Lotta al Diabete : sperimentata la 'GlicoPizza' al Mulinum di San Floro - Cz - : L'International diabetes Federation, nel 2017, ha stimato 425 milioni di diabetici nel mondo, che saliranno a 629 milioni entro il 2045. In Italia, l'Osservatorio Arno ne conta quattro milioni, oltre un altro milione che ignora di esserlo: numeri raddoppiati rispetto a 20 anni fa. Un ...

Bere caffè riduce il rischio di Diabete : lo dicono gli studiosi : Il consumo di caffè è associato ad una riduzione del rischio di sviluppare la forma di diabete più frequente

Diabete : la famiglia e la dieta a base vegetale hanno un ruolo nella prevenzione : Secondo l'International Diabetes Federation, organizzatrice della Giornata mondiale del Diabete, l'insorgenza del Diabete è promossa dalle cattive abitudini alimentari, una dieta ricca di prodotti trasformati o ad alto contenuto di grassi e dalla mancanza di attività fisica. I dati della Società italiana di diabetologia SID, indicano che in Italia le persone diabetiche sono circa 4 milioni, nella fase prediabetica 7 milioni e un milione di ...

Giornata mondiale del Diabete : controlli gratuiti della glicemia in 300 farmacie tra Napoli e provincia : controlli gratuiti in farmacia per rilevare il tasso glicemico del sangue. Prosegue fino a domenica 18 la campagna nazionale di prevenzione del diabete organizzata da Federfarma. Le farmacie che hanno ...

Famiglie contro il Diabete : la Sid le racconta sui social : Il programma ha già coinvolto 17 metropoli in tutto il mondo: l'Italia sta portando il proprio contributo con le città di Roma, la metropoli con il maggior numero assoluto di persone con diabete, e ...

Salute : famiglia in campo contro il boom di Diabete - campagna Sid sui social : Sono 425 milioni le persone con diabete nel mondo e, secondo le proiezioni dell’International diabetes Federation (Idf), potrebbero crescere fino a quota 552 milioni nel 2030 e 642 milioni nel 2040. In Italia negli ultimi 20 anni la prevalenza della ‘malattia del sangue dolce’ è quasi raddoppiata fino all’attuale 6,34% (rapporto Arno diabete 2017). Tradotto in cifre: 4 milioni di persone colpite. Alle quali, secondo gli ...

Amd : Conoscere i dati essenziali per migliorare cure del Diabete : Roma, 8 nov., askanews, - Conoscere meglio per curare meglio. Questa, in sintesi, la direttrice su cui si muove la diabetologia italiana, un settore all' avanguardia che offre una qualità delle cure ...

Medicina : empagliflozin associato a riduzione del rischio di ospedalizzazione per scompenso cardiaco in soggetti con Diabete di tipo 2 : I risultati iniziali d’efficacia dello studio di real life EMPRISE (empagliflozin compaRative effectIveness and SafEty), condotto negli Stati Uniti, dimostrano che empagliflozin è associato a una riduzione del rischio relativo di HHF del 44%, rispetto ai DPP- 4i, nella pratica clinica quotidiana. Boehringer Ingelheim ed Eli Lilly and Company (NYSE: LLY) annunciano che i risultati preliminari di EMPRISE, derivanti dall’analisi dei dati di circa ...

Controllare il Diabete mangiando : ecco alcuni alimenti che aiutano ad evitare forti aumenti di glicemia : Controllare i picchi glicemici grazie all’alimentazione è possibile. Ci sono alimenti che aiutano l’insulina a “fare il proprio lavoro” e dunque a smaltire in maniera efficace gli zuccheri nel sangue. Tra questi uno dei più efficaci è sicuramente l’avocado. Fonte di sali minerali, di acidi grassi omega 3 e di vitamine, il frutto tropicale è un valido alleato contro la sindrome metabolica, e dunque contro tutti i ...

In Valle convegni e misurazioni glicemia gratuite nella Giornata del Diabete : Il diabete è una malattia che, anche in Valle d'Aosta, coinvolge sempre più persone, ad oggi nel mondo ci sono 425 milioni di individui che ne sono colpiti. Gli effetti del diabete possono essere molto seri ma si può fare molto sia per prevenirlo che per curarlo. Ogni anno si celebra la Giornata ...

Diabete : 1 persona su 3 è diabetica ma non sa di avere la glicemia alta : Nonostante i numeri siano allarmanti, è previsto che per il 2030 ci saranno 522 milioni di persone con Diabete, oltre un milione di bambini e adolescenti nel mondo hanno un Diabete di tipo 1, ovvero quello autoimmune, nel 2017 ci sono stati, a livello globale, quattro milioni di morti, in Italia ci sono 3,7 milioni di persone con Diabete, resta una patologia poco conosciuta, sottostimata, a volte preda di ‘fake news’, e quindi le cure possono ...

Salute : prevenire il Diabete di tipo 2 si può - è sufficiente consumare quotidianamente uno degli alimenti più diffusi e che aiutano a combattere la fame : Sono le mandorle l’alimento che può aiutare a prevenire il diabete di tipo 2. A confermarlo due recenti studi. Il consumo di mandorle, unito a uno stile di vita sano ed equilibrato, è dunque raccomandato per il profilo nutrizionale: basso per indice glicemico e ricco di nutrienti, incluse proteine che combattono la fame (6g/28 g), fibre alimentari che saziano (4 g/28 g), grassi buoni e vitamine e sali minerali come la vitamina E (7,3 mg/28 ...

Bambino di sei anni vende zucche per raccogliere soldi per avere un cane per il Diabete : Ian Unger ha solo sei anni, ma la determinazione che manca a tanti adulti. È un Bambino come tanti altri: ha voglia di giocare, gli piace stare in compagnia e scoprire il mondo che lo circonda nella città in cui vive in Michigan, negli Stati Uniti. Ma Ian ha un problema: ha il diabete di tipo 1. E questo gli impedisce di prendere l'autobus per andare a scuola con gli ...