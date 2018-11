Di Maio e Salvini vigilano su ogni singolo voto segreto M5s e Lega si lanciano occhiate

A Matteo Renzi e Paolo Gentiloni 30 miliardi - Matteo Salvini e Luigi Di Maio a bocca asciutta : perché la bocciatura dell'Ue è un unicum : La manovra del governo gialloverde sbatte contro la bocciatura storica della Commissione europea. Mai successo prima né all'Italia né a un altro dei 27 Paesi dell'Ue. Eppure negli ultimi quattro anni - dal 2015 al 2018 - Bruxelles ha concesso ai governi italiani una flessibilità imponente, pari a un totale di 30 miliardi. Lo sa bene la stessa Commissione, che il 9 ottobre scorso, attraverso il portavoce Margaritis Schinas, ...

Anticorruzione - Salvini in Aula con Di Maio e Conte. Pd : “Emendamento? M5s e Lega hanno affossato insieme la norma” : “C’è un uomo solo che comanda qui, si chiama Matteo Salvini e aveva deciso che quella cosa non doveva passare. Liberateci di questo teatrino: M5s e Lega hanno votato insieme l’emendamento sul peculato. Soltanto degli incompetenti mandano 25 deputati in missione con un voto segreto. Oppure l’avete voluto far passare“. Questo l’attacco del deputato Pd Ettore Rosato in Aula sul decreto Anticorruzione, il giorno ...

Renzi : “Salvini e Di Maio due bluff - Tria e Moavero sono peggio. Nel Pd mi pugnala chi ha avuto grazie al nostro coraggio” : Matteo Salvini è un “bluff”, il Movimento Cinque un “superbluff”. Ma peggio di loro sono Giovanni Tria ed Enzo Moavero Milanesi perché oggi sono rispettivamente “senza credibilità” il primo che, quindi, “non serve più a nulla”, e “servile” al nuovo potere il secondo. Non se la passano meglio Paolo Gentiloni, Graziano Delrio e chiunque dopo il 4 marzo gli ha di fare un passo di lato dopo ...

Alla fine Di Maio strappa a Salvini una blindatura politica : Nei minuti in cui l'italia viene bocciata dall'Ue, il governo sembra non occuparsene e si riunisce per trovare una soluzione all'impasse parlamentare

"Via libera al ddl anti-corruzione entro Natale". Di Maio strappa a Salvini una blindatura politica : Il governo si schiera in Aula. Arriva anche il premier Giuseppe Conte. La manovra italiana è appena stata bocciata da dall'Ue e da Bruxelles piombano parole come fendenti: "La legge di bilancio avrà un impatto negativo". Eppure il Movimento 5 Stelle e la Lega continuano a brigare l'uno contro l'altro sul disegno di legge anti-corruzione. I grillini chiedono di sospendere la seduta perché la maggioranza ha bisogno di tempo ...

Governo - vertice d'urgenza a Palazzo Chigi tra Conte - Di Maio e Salvini : 'la porcata' che fa venir giù tutto : vertice di Governo d'urgenza a Palazzo Chigi. Il premier Giuseppe Conte e i suoi vice Luigi Di Maio e Matteo Salvini , tornato in fretta e furia da una tavola rotonda con Confcommercio, si stanno ...

Renzi : Salvini e Di Maio irresponsabili - Conte e Tria li fermino : Roma, 21 nov., askanews, - "Salvini e Di Maio stanno mettendo a rischio i soldi degli italiani. Sono due irresponsabili che pensano di ottenere più consenso sfasciando i conti. La bocciatura europea e ...

I murales di TvBoy non prendono di mira solo Di Maio e Salvini : Analisi politica sui muri, che al tempo dei social funziona - forse - più dei fiumi di inchiostro. Dal governo guidato da Matteo Renzi in poi i blitz di TvBoy segnano le fasi salienti dei "giochi" che avvengono a palazzo Chigi, descrivendole in modo irridente ma non superficiale. L'ultimo colpo dello street artist oggi a Milano, dove in corso di Porta Ticinese è apparso un murales raffigurante i due ...

Conte alla Camera con Salvini e Di Maio : ANSA, - ROMA, 21 NOV - Il premier Giuseppe Conte e il ministro degli Interni Matteo Salvini, come l'altro vicepremier Luigi Di Maio, saranno in aula alla Camera stamani per l'esame del disegno di ...

Anticorruzione - Salvini : “Garanzie a Di Maio? Se rispetta patti - lo faccio anch’io. La norma sul peculato verrà corretta” : “Garanzie a Di Maio? Se Luigi rispetta i patti, anche io lo faccio. L’importante è che i decreti Sicurezza e Anticorruzione vengano approvati. norma sarà corretta? Sì, la norma sul peculato tornerà al testo che è negli accordi”. Così Matteo Salvini, a Montecitorio, il giorno dopo che il governo è andato sotto sull’Anticorruzione, il provvedimento simbolo del M5s, nel voto segreto. “Emendamento salva-Lega e ...

"Noi non siamo i traditori". Scontro Di Maio-Salvini : Il voto di ieri alla Camera "è stato fatto per affossare il ddl anticorruzione. È evidente a tutti che noi non siamo stati perché noi, quando abbiamo qualcosa da dire contro, lo diciamo pubblicamente e non ci nascondiamo con il voto segreto".Luigi Di Maio, durante l'assemblea dei parlamentari del M5S, torna sull'episodio di ieri quando il governo è stato battuto alla Camera al voto segreto e punta il dito contro la Lega."L'emendamento sul ...

Anticorruzione - Conti e Salvini a “vigilare” in aula. Di Maio : “Il voto di ieri salva i ladri. Non lo permetteremo” : “Questa norma è il peggio perchè salva i politici che rubano i soldi: per noi è inaccettabile“. E poi: “Vogliono macchiare il ddl sulla corruzione. Noi non lo permetteremo”. E ancora: “La più grande riparazione è l’approvazione in tempi più brevi. La riparazione è vedere a febbraio che i partiti devono rendicontare tutto”. Nel day after della prima sonora sconfitta in Parlamento per il governo, con il ...

Matteo Salvini e Luigi Di Maio - il retroscena. Dopo l'imboscata alla Camera - confronto furioso in CdM : Dalla Camera a Palazzo Chigi, il voto a scrutinio segreto sul peculato che manda sotto la maggioranza piomba come una bomba sul Consiglio dei ministri appena iniziato. L' M5s accusa i deputati ...

Dl Sicurezza : 'O si approva entro il 3 dicembre o salta tutto' dice Salvini. Di Maio : 'I voti ci saranno' : 'Saremo leali - dice il leader Cinquestelle - il decreto Sicurezza si deve approvare, è una questione di correttezza'. Parole che valgono la precisazione leghista: quel salta tutto si riferiva solo ...