De Gregori live ' 19 | Un mese e mezzo fa mi sono svegliato con una gran voglia di

Francesco De Gregori ricomincia da tre : due live e un documentario : All'inizio, devo essere sincero, volevo persino chiamare i miei concerti a Roma 'On Broadway', ma poi ho scoperto che assomigliava troppo al titolo degli spettacoli del Boss. Volevo scardinare la ...

De Gregori : «Due live e un documentario» : All'inizio, devo essere sincero, volevo persino chiamare i miei concerti a Roma 'On Broadway', ma poi ho scoperto che assomigliava troppo al titolo degli spettacoli del Boss. Volevo scardinare la ...

De Gregori e le sue due anime live : 'È una bulimia musicale' : Senza barba, non ha perso la sua creatività e si è gettato a capofitto in nuovi progetti. Nel giro di pochi mesi, sono arrivati una canzone con Elisa, un disco inciso con la moglie in napoletano, un ...