Davvero Cusco in Perù è il posto migliore per vivere la pensione?

(Di mercoledì 21 novembre 2018) 1. Costo della vita2. Il clima3. Vicinanza con luoghi d'interesse4. Vicinanza con i luoghi d'interesse5. Il visto 6. La gastronomia5. Se prima ci volete andare in vacanza....Costa poco ed è una città spettacolare. Secondo quanto riportato dal Money, la rivista del Time,(Qosqo in lingua Quechua), la città coloniale ubicata sulle Ande peruviane, sarebbe la meta ideale per chi sta pensando di cambiare vita e godersi l’assegno dellaall’estero. IN DUE A MENO DI 1.500 € AL MESE I vantaggi di trasferirsi asono diversi e spaziano dalla convenienza economica alla qualità di vita. Secondo quanto riportato dall’International Living – rivista dedicata ai pensionati che decidono di trasferirsi fuori dagli Stati Uniti – con circa 1.700 dollari (meno di 1.500 euro) al mese, una coppia di pensionati puòuna vita dignitosa in uno dei posti più belli del mondo ...