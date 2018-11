blogo

: Daniela Martani contro Giulia De Lellis: 'Indossare pellicce è da peracottare' - gossipblogit : Daniela Martani contro Giulia De Lellis: 'Indossare pellicce è da peracottare' - Librietv : Daniela Martani: “Giulia De Lellis minaccia di denunciarmi ma indossare pellicce è da peracottare” - radioinvisibili : Daniela Martani: “Giulia De Lellis minaccia di denunciarmi ma indossare pellicce è da peracottare” -

(Di mercoledì 21 novembre 2018) Qualche tempo fa aveva preso di mira Serena Grandi, adesso, entrata anni fa nella casa del Grande Fratello nip come la pasionaria di Alitalia, si è scagliataDee le sue.Ha scritto lasu Instagram: Dovete fare arrivare un messaggio a quella minus habens diDe. Mi dispiace anche nominarla, mi dà proprio un fastidio fisico. Io non la sopporto. Ecco di cosa è colpevole l'ex fidanzata di Andrea Damante e ora di Irama: Continua a promuovere la crudeltà sugli animali postando continuamente foto sul suo Instagram di lei in pelliccia. Qualcuno le dica chenel 2019 è daarricchite. Siccome, però, il suo quoziente di intelligenza è pari allo zero, ancora non ha capito che per farevengono massacrati milioni e milioni di animali. Oppure l'ha capito ma è talmente cattiva e priva di ...