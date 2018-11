Dallo spazio una lezione di sostenibilità per i “terrestri”

meteoweb.eu

(Di mercoledì 21 novembre 2018) Dalle future colonie umane sulla Luna e Marte e dalle missioni degli astronauti sulla Stazione Spaziale Internazionale (Iss) arriva una preziosaper il nostro pianeta: imparare ad essere sostenibili, ossia riciclare tutto ed evitare gli sprechi. E’ questo uno dei messaggi chiave diItalia, l’area presente a Isola della2018 per raccontare ai visitatori i 30 anni di attività dell’Agenzia Spaziale Italiana (Asi) e quello che loci ha insegnato per capire meglio il nostro pianeta e i cambiamenti in atto. Aria e acqua sono i due elementi più preziosi per la vita e averle a disposizione nelloè la sfida maggiore per mantenere gli astronauti a bordo della Iss e lo sarà ancor di più per le future colonie marziane. Una sfida che sembra lontana anni luce per noi ‘terrestri’ perché spesso dimentichiamo come inquinamento, ...