' Da oggi c' è uno scontro tra Italia e resto del mondo' | così Mario Monti

Francesco Guccini : "Il Che tornerà? Forse torna qualcuno dall'altra parte - purtroppo. Prima c'era una rabbia sana - oggi è una guerra tra poveri" : "Se penso ancora che "il Che" un giorno tornerà? Qui da noi è difficile, anzi torna qualcuno dall'altra parte, purtroppo": con queste parole, Francesco Guccini ha descritto il periodo che sta attraversando il nostro Paese. Intervistato da "I Lunatici", programma in onda su Rai Radio2, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, il cantautore ha toccato diversi temi, come quello della fede, dei social, delle nuove generazioni e ...

Zanardi : 'Coni? oggi non c'è nessuno che ruba' : Roma, 20 nov., askanews, - 'Il mio vuole essere un appello al buonsenso. I miracoli non li fa nessuno. Se ci sono stati degli errori, fatti nel passato, bisogna pensare che la presidenza attuale li ha ...

Il calciomercato oggi – Uno svincolato si propone al Bologna : Il calciomercato oggi – L’inizio di stagione in casa Bologna non è di certo stato entusiasmante, nell’ultimo match è arrivato solo un pareggio contro il Chievo, la posizione in classifica è preoccupante e l’allenatore Filippo Inzaghi a serio rischio esonero. La squadra rossoblu può essere considerata incompleta e per questo motivo l’obiettivo è quello di intervenire nel mercato di gennaio. Nel frattempo uno svincolato si è proposto ...

Il calciomercato oggi – Il Milan pensa ad uno svincolato : Il calciomercato oggi – Il Milan si prepara per il super match valido per la giornata del campionato di Serie A, di fronte la Juventus in un match che si preannuncia scoppiettante. Dopo un periodo di crisi il Milan ha ritrovato fiducia con tre vittorie consecutive in campionato ed il pareggio in Europa League sul campo del Betis. Emergenza in chiave difensiva, doppio pesante infortunio per la retroguardia, Musacchio e Caldara per un ...

Uomini E Donne - oggi una basita Maria De Filippi! Vola pure uno schiaffo - guarda il VIDEO : Puntate movimentate quelle del trono Over di Uomini e Donne di questa settimana. Dopo la lite sfiorata di lunedì 5 novembre tra l’opinionista Tina Cipollari e la dama di Torino, Gemma Galgani, oggi... L'articolo Uomini E Donne, oggi una basita Maria De Filippi! Vola pure uno schiaffo, guarda il VIDEO proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Uccise con il gas centinaia di ebrei - oggi inizia il processo per uno degli ultimi nazisti : Johann Rehbogen, un’ex guardiano delle SS in un campo di concentramento nazista, rischia fino a 15 anni di carcere. Il processo contro l’uomo, di 94 anni, inizia oggi davanti alla corte di Münster, in Germania. Rehbogen è accusato di complicità nella morte di diverse centinaia di ebrei avvenuta nel lager di Stutthof, costruito nel 1939 vicino a quella che allora era la città libera di Danzica, ora Gdansk in Polonia. Secondo l’accusa, ...

Curling -Grand Prix Inter - successo per il Trentino a Berna : oggi al via il raduno azzurro a Pinerolo : Grande successo del club italiano nel Grand Prix Inter in Svizzera, dove lo Sporting Club Pinerolo ha chiuso al 5° posto. Le Nazionali maschile e femminile al lavoro al centro tecnico federale piemontese in vista degli Europei in Estonia Il Curling Center di Berna, in Svizzera, ha ospitato nel fine settimana la 22ª edizione del Gran Prix Inter, tappa europea del World Curling Tour. Molti gli atleti azzurri impegnati sul ghiaccio con la ...

Massimo Bottura conquista Amandola. E oggi a Diamanti a Tavola arriva Miss Italia! SEGUI LA DIRETTA SU RADIO FERMO UNO : Il festival proSEGUIrà infatti fino a domenica prossima , 11 novembre, e se ieri è stato il giorno dello chef numero uno al mondo, Massimo Bottura, oggi sarà la volta della bellezza numero uno del ...

In Arabia Saudita è stato scarcerato uno dei nipoti di re Salman - forse per alleviare la pressione internazionale dovuta all’omicidio di Jamal Khashoggi : Venerdì in Arabia Saudita è stato rilasciato il principe Khalid bin Talal, uno dei nipoti di re Salman, che era rimasto in carcere per 11 mesi dopo avere criticato gli arresti di massa ordinati dal regime Saudita nel novembre 2017.

Atleta dell’anno FISI 2018 - Sofia Goggia si aggiudica l’ambito premio : l’azzurra centra uno splendido bis : La sciatrice azzurra ha vinto il premio Atleta dell’anno FISI 2018 grazie ai voti di tifosi e appassionati arrivati nel corso dell’ultimo mese La regina è ancora lei. L’Atleta dell’anno FISI 2018 è Sofia Goggia che si aggiudica così il premio per la seconda volta consecutiva, bissando il successo del 2017. La 25enne bergamasca è stata scelta dai tifosi e appassionati che a suon di voti inviati nell’ultimo mese all’indirizzo ...

Alberi crollano sulle auto per pioggia e vento : due morti schiacciati a Frosinone - uno a Terracina : Tragico lunedì di maltempo su tutta l'Italia per la pioggia e il vento con 4 morti tra Lazio e Campania. L'allerta meteo coinvolge numerose regioni, da nord a sud. Scuole chiuse in...

Belluno - incendio nell’Agordino : Zaia firma lo stato di crisi - oggi vertice a Taibon : Il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, ha firmato poco fa lo stato di crisi in relazione all’esteso incendio che sta interessando la zona dell’Agordino, in provincia di Belluno. oggi alle 16.30, in Comune a Taibon Agordino, si terrà un vertice di tutte le forze impegnate nelle operazioni di spegnimento, convocato dall’Assessore alla Protezione Civile Gianpaolo Bottacin. L'articolo Belluno, incendio nell’Agordino: Zaia firma lo ...

Accadde oggi - 23 ottobre 1932 : la prima coreografia in uno stadio italiano : Continua il programma con la nostra rubrica ‘Accadde oggi’, giornata importante per tutti gli amanti delle statistiche e del campionato di Serie A. Il 23 ottobre del 1932 è andata in scena la prima coreografia in uno stadio italiano, nel corso del derby fra Lazio e Roma allo stadio del Partito Nazionale Fascista venne esposto il primo striscione da un gruppo di giovani, denominato “Paranza Aquilotti”. Un ...

"Mi hanno tolto un braccio per un errore - ad oggi nessuno mi ha ancora chiesto scusa" : "Doveva essere un’operazione semplice, senza rischi. Invece non è stato così. Una settimana dopo ho rischiato di morire". La...