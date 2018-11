Curling | la squadra del mito olimpico squalificata | ' Era tutto ubriachi'

Curling - la squadra canadese dell’olimpionico Ryan Fry esclusa per “stato d’ebbrezza” : Curling, Ryan Fry e i suoi tre compagni di squadra sono stati pizzicato in stato non proprio perfetto, ritenuti “estremamente ubriachi“ L’olimpionico Ryan Fry e i suoi tre compagni di squadra sono stati squalificati da un torneo di Curling in Canada dopo essersi presentati sul rink “estremamente ubriachi“, secondo quanto affermato da uno degli organizzatori. L’episodio è avvenuto domenica al Pidherney ...