Cosa succederebbe se tornassimo alla Lira

Alessandra Mastronardi : 'Non so Cosa succederebbe se dovesse arrivare un bambino' : L'attrice Alessandra Mastronardi sta vivendo un momento importante nella sua carriera lavorativa come conferma il successo raggiunto dalla serie televisiva 'L'Allieva' che la vede protagonista con il collega Lino Guanciale. Il personaggio di Alice Allevi ha conquistato milioni di telespettatori italiani ma la Mastronardi è anche annoverata tra le protagoniste della fiction 'I Medici' capace di vantare la partecipazione di artisti di caratura ...

Conti pubblici - Cosa succederebbe se l’Italia andasse in default? : Effetto domino (Getty Images) cosa succederebbe se l’Italia andasse in default? Se lo domanda, e mette in fila alcune risposte, uno studio dell’agenzia di rating Cerved, la quinta in Europa. Sulla base dei dati raccolti dal suo osservatorio, Cerved immagina le ripercussioni sull’economia italiana in caso di insolvenza, ossia nel caso in cui lo Stato non riuscisse a ripagare le obbligazioni che ha emesso sul mercato. Nello ...