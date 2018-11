Cortana | in arrivo l’integrazione di Microsoft To-Do

surface-phone

(Di mercoledì 21 novembre 2018) I colleghi di Windows Central hanno segnalato, tramite un loro articolo, l’inizio dei test da parte diper l’integrazione diTo-Do in. Da poco, il Colosso di Redmond sta inoltrando infatti una mail ad alcuni utenti Windows Insider selezionati invitando loro ad utilizzare l’assistente vocale AI per aggiungere promemoria alle liste To-Do in modo tale da risparmiare tempo, restare più organizzati e conservare tutti i dati in un unico posto. Oltre che per Windows 10,To-Do sarà integrato anche nell’app diper Android e iOS. L’obiettivo diè quello di portare la nuova funzionalità a un maggior numero di utenti durante il mese di dicembre. Cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti!