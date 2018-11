Conte | il governo è impegnato ad aiutare la ricerca

Giuseppe Conte kamikaze - per la prima volta si parla di crisi di governo e lui... : La tentazione di far saltare il banco è sempre più forte da parte di Luigi Di Maio e Matteo Salvini proprio ora che è in corso la tempesta perfetta, tra mercati all'assalto dell'economia italiana e la Commissione europea che boccia la Manovra con l'avvio della procedura d'infrazione per eccessivo deficit. Quello che gli osservatori politici definiscono un vero e proprio ...

Governo - vertice d'urgenza a Palazzo Chigi tra Conte - Di Maio e Salvini : 'la porcata' che fa venir giù tutto : vertice di Governo d'urgenza a Palazzo Chigi. Il premier Giuseppe Conte e i suoi vice Luigi Di Maio e Matteo Salvini , tornato in fretta e furia da una tavola rotonda con Confcommercio, si stanno ...

ITALIA BOCCIATA?/ Ecco la mossa "salvafaccia" del Governo per acContentare l'Ue - IlSussidiario.net : Oggi la Commissione europea si pronuncerà sul Documento programmatico di bilancio inviato dall'ITALIA. Il Governo può ancora evitare il peggio

Conte : passi messaggio che governo è per rispetto regole e legalità : Roma – “Mi trovo nella periferia est di Roma, dove questa mattina sono state sgomberate otto ville abusive di proprieta’ dei Casamonica. Sono qui per dare un messaggio molto chiaro: questo governo e’ per la legalita’ e il rispetto delle regole”. Lo scrive su facebook il premier Giuseppe Conte. L'articolo Conte: passi messaggio che governo è per rispetto regole e legalità proviene da RomaDailyNews.

Rifiuti - Salvini : Mi fido di Conte - rispetterò contratto governo : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Rifiuti - governo firma intesa a Caserta. Ma Salvini diserta conferenza stampa con Conte e Di Maio : È stato firmato in prefettura a Caserta il Protocollo d'intesa sulla Terra dei Fuochi. Ma alla conferenza stampa con il premier Giuseppe Conte e il ministro dello Sviluppo Luigi Di Maio il...

Inceneritori - Conte blocca l’assalto di Salvini. Pensasse al contratto di governo : Inceneritori, Conte blocca l’assalto di Salvini. Pensasse al contratto di governo La spazzatura è il nuovo argomento per il governo. Fronte esterno, con le Terre dei Fuochi del Nord e del Sud, ma soprattutto fronte interno con la sfida tra i due leader-vicepremier che viaggiano su binari paralleli e poco conciliabili. Ci metteremo d’accordo, dicono entrambi, ma entrambi restano sulla propria linea. Ancora una volta il ruolo di mediatore-arbitro ...

Rifiuti - il premier Conte : “Ci sono diversità di vedute ma attueremo il contratto di governo” : Rifiuti, la questione che ha creato tensioni negli ultimi giorni, Conte: “La nostra guida è il contratto di Governo” “Non c’è nessuna polemica, c’è qualche diversità di vedute ma l’indirizzo politico del governo è chiaro” e “la guida è il contratto“, ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, parlando con i cronisti prima di firmare nella prefettura di Caserta il protocollo di ...

Il governo a Caserta tra le tensioni : Salvini Contestato in piazza : Arriva Salvini e la piazza si spacca. Da un lato i sostenitori del vicepremier, che hanno applaudito e intonato cori con il nome del vicepremier, dall?altro i contestatori che invece hanno...

Tregua nel governo sul piano rifiuti. Conte : "Soluzione condivisa" : A Copenaghen inaugureranno un inceneritore con una pista da sci e una parete di arrampicata mentre altrove sono musei, se gestiti bene e controllati bene portano più salute e più economia e quindi ...

Il governo Conte ha presentato il suo piano rifiuti : Discarica a Ponticelli, Napoli. (Claudio Menna/SOPA Images/LightRocket via Getty Images) Il governo va a Caserta per provare a fare la pace. Dopo giorni di scontri sul tema degli inceneritori – difesi a spada tratta da Salvini come baluardo di “salute ed economia” e osteggiati dall’ala pentastellata, che li considera una soluzione “vintage” – le truppe governative si spostano in forze sul territorio campano, per lanciare il piano ...