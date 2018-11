Coni | Malagò | lavorare senza fratture

Coni - Giovanni Malagò assegna i soldi alle federazioni sportive. E non cambia niente per non scontentare Giorgetti : niente (ulteriori) tagli al calcio: nell’assegnazione dei contributi Coni 2019 alle federazioni sportive, che potrebbe anche essere l’ultima se la riforma proposta dal governo sarà approvata, Giovanni Malagò decide di evitare altri scossoni. Troppo pericoloso, in una situazione politica tanto delicata, mettere le mani nei finanziamenti e creare ulteriore scontento fra i vari presidenti. È stato proprio il sottosegretario Giancarlo Giorgetti a ...

Malagò : 'Soci Aniene? Gli organi del Coni sono elettivi' : REGGIO CALABRIA - ' Non voglio proprio fare polemiche. Continuano sempre a cercare di provocarmi, di mettermi delle parole che non sono mai state dette. Non c'è nulla da dire, da commentare. Salvo che ...

Malagò"soci Aniene?Organi Coni elettivi" : ANSA, - REGGIO CALABRIA, 21 NOV - "Non voglio proprio fare polemiche. Continuano sempre a cercare di provocarmi, di mettermi delle parole che non sono mai state dette. Non c'è nulla da dire, da ...

Riforma sport - Malagò : 'Soci Aniene? Organi del Coni sono elettivi' : 'Non voglio proprio fare polemiche. Continuano sempre a cercare di provocarmi, di mettermi delle parole che non sono mai state dette. Non c'è nulla da dire, da commentare. Salvo che gli Organi del ...

Malagò"soci Aniene?Organi Coni elettivi" : ANSA, - REGGIO CALABRIA, 21 NOV - "Non voglio proprio fare polemiche. Continuano sempre a cercare di provocarmi, di mettermi delle parole che non sono mai state dette. Non c'è nulla da dire, da ...

Giorgetti punge Malagò : «Nel Coni sono tutti del Circolo Aniene» : “sono competenti anche a Forlì” Prosegue la battaglia tra Governo e Coni sulla riforma del mondo sportivo, riforma che prevede lo “scippo” della cassa da parte dell’esecutivo ai danni del comitato oggi presieduto da Giovanni Malagò. Ieri il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, il leghista Giancarlo Giorgetti, ha rilasciato alcune dichiarazioni velenose nei confronti del presidente del Coni Malagò. La più dura è certamente: ...

Coni : Giorgetti - incontrerò ancora Malagò : Il mondo evolve, dobbiamo essere al passo". Lo ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, a margine di un convegno nella sede del Corriere dello Sport.

'Coni Sono tutti del Circolo Aniene'. Giorgetti contro Malagò 'Basta anomalie' : Perché non mi dite che negli ultimi 40 anni al Coni ci Sono stati tutti angioletti e nella politica invece solo i cattivi: è una favoletta a cui non credo. Io non ho dichiarato guerra a nessuno e non ...

Coni : Giorgetti - incontrerò ancora Malagò : ANSA, - ROMA, 20 NOV - "Non c'è nessuna guerra con Malagò, ma due diversi punti di vista. La mediazione e il compromesso fanno parte della politica, ma presuppongono un approccio costruttivo, che spero possa tornare di attualità nei prossimi giorni. Incontreremo sicuramente ancora Malagò. Bisogna cercare di migliorare, non è detto che ...

Riforma Coni - Giorgetti : 'Non ce l'ho con Malagò - ma all'Aniene...' : ... ha aggiunto Giorgetti , parlando di un concorso internazionale per il manager del nuovo ente che dovrà erogare i fondi alle federazioni 'Non è la politica che mette le mani sullo sport - ha aggiunto ...

Riforma Coni - Giorgetti : “Malagò esagera nei toni”. E su Milano-Cortina 2026 : “Eventuali cambiamenti su oneri si discutono in cdm” : Un nuovo capitolo dell’infinita battaglia legata alla Riforma del CONI si aggiunge ai tantissimi che sono stati scritti nei giorni scorsi. Giancarlo Giorgetti, infatti, è tornato a parlarne a margine della cerimonia di premiazione per lo Sport Movies & Tv Festival. Queste le dichiarazioni del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega allo sport: “Sulla Riforma del CONI io lavoro serenamente, faccio quello che deve ...

Coni : Giorgetti - Malagò esagera i toni : L'ho detto a Malagò e lo ribadisco: io per lo sport sono poco e niente, lo sport è fatto da decine di migliaia di volontari che portano avanti le associazioni sportive e milioni di praticanti. A noi ...

Riforma Coni - Pellegrini e Lupo con Malagò : “Lasciamo lo sport allo sport”. Salvini : “Lì girano tanti soldi” : Al fianco di Giovanni Malagò ora provano a schierarsi anche gli atleti azzurri, per cercare di fermare la Riforma dello sport inserita dal governo Conte nella bozza della manovra. Il numero uno del Coni, dopo giorni di mediazione e resistenza sotto traccia, era uscito allo scoperto nel suo discorso al Consiglio nazionale del 15 novembre, parlando di “occupazione del Comitato olimpico da parte del governo”. L’attacco dei ...

Riforma Coni - Salvini risponde a Malagò : 'E' nervoso? Sì - perché lì girano molti soldi' : Il contrattacco di Salvini, infatti, arriva due giorni dopo le dure accuse di Malagò , "non è una Riforma, ma l'occupazione del Coni da parte della politica", ; e soprattutto nel giorno in cui a dar ...