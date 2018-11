Con lo spettacolo ' Dialoghi degli Dei' comincia ' Sipario Aperto'

Con lo spettacolo 'Dialoghi degli Dei' comincia la 20esima edizione di 'Sipario Aperto' : I tre spettacoli sono inseriti come fuori abbonamento nel più ampio cartellone del Teatro Politeama e del circuito dei Teatri della Valdelsa. La Rassegna Sipario Aperto 2018 è realizzata con il ...

Sanremo - Arturo Brachetti torna al Teatro Ariston Con lo spettacolo 'Solo' : A Teatro, in paesi di consolidata tradizione di spettacoli musicali come Inghilterra e Germania, ha ottenuto i più alti incassi nella storia del Teatro europeo. In Italia lo spettacolo ha debuttato ...

Milano : in Auditorium Pirelli spettacolo racConta storia industria milanese (2) : (AdnKronos) - Nel testo Moravia descrive la vita quotidiana della Milano industriale raccontandola attraverso la fabbrica Pirelli Bicocca degli anni quaranta: “Ecco la fabbrica Pirelli. Gli operai conversano da ogni parte nel piazzale prospiciente la portineria, tra i carrettini di frutta e le banca

Milano : in Auditorium Pirelli spettacolo racConta storia industria milanese : Milano, 12 nov. (AdnKronos) - Milano: una metropoli contemporanea dalle mille sfaccettature, un luogo che conserva nella memoria le tracce dell’identità di città industriale, testimonianza del suo continuo processo di trasformazione sociale ed economica. Sarà il capoluogo lombardo il protagonista de

Teatro della Corte - oggi inContro-spettacolo per bambini Con "La magia della scienza" : Proprio come nella magia, anche la scienza è in grado di far comparire e sparire oggetti: grazie ad una serie di reazioni chimiche che daranno vita a fiamme colorate, piccole esplosioni e molte altre ...

Verso il tutto esaurito per Beppe Grillo che torna in Calabria Con il suo nuovo spettacolo : A confermarlo è il promoter Ruggero Pegna, organizzatore dell'evento e di tutti i suoi precedenti spettacoli in Calabria. " La notizia del suo ritorno " ha affermato Pegna è stata accolta con grande ...

Concentrica - lo spettacolo si sposta per la città : TORINO Nove giorni di spettacoli in diversi spazi della città. Così è stata pensata e organizzata " Concentrica in centro ", la rassegna che, da oggi al 17 novembre, scoprirà diverse forme di messa in scena unite alle ...

Spettacolo Con band di Fresu e Muscato : BOLZANO, 7 NOV - Debutta in prima assoluta al Teatro Comunale di Bolzano domani, alle 20.30, con replica fino all'11 novembre "Tempo di Chet. La versione di Chet Baker", una produzione del Teatro ...

[La polemica] La Isoardi e il selfie intimo Con Salvini mentre dorme in camera da letto. Uno spettacolo pericoloso : Di tante cose che sono state dette e scritte in queste ore sulla rottura tra Matteo Salvini ed Elisa Isoardi, tra mille retroscene più o meno fantastici ipotizzati, tra mille ipotesi più o meno ...

Syria Con il Concerto spettacolo per Gabriella Ferri 'Perché non canti più' a Cormons : Sarà un'occasione unica il concerto - spettacolo per Gabriella Ferri 'Perché non canti più…', con protagonista Syria, in esclusiva regionale al Teatro Comunale di Cormons, sabato 10 novembre, ...

Nuoto - Meeting di Bolzano 2018. Scozzoli - Carraro e CecCon Concedono il bis! Dahlia : farfalla spettacolo : Seconda giornata meno spumeggiante ma comunque divertente è spettacolare allo SwimMeeting di Bolzano con conferme per gli azzurri più attesi: Fabio Scozzoli, Martina Carraro e Thomas Ceccon che bissano le vittorie di ieri ma anche per Nicoló Martinenghi che già per il fatto di essere qui a giocarsela quasi alla pari con in rivale Fabio Scozzoli si può sentire vincitore. Battaglia doveva essere e battaglia è stata nei 100 rana tra Fabio Scozzoli ...

Serie B - Palermo primo grazie a due gol nel finale. Spettacolo anche a Foggia - 2-2 Con il Brescia : Con una grande al sabato pomeriggio, la Serie B finisce schiacciata, con appena tre partite, alle 15. Senza gol il derby patavino, Bisoli al Padova è in discussione, nonostante la promozione, mentre ...

"Terzo spazio" de "l'Amaca" - domenica al via al Cineteatro Metropolitano Con la fondazione di Reggio tra divulgazione e spettacolo : ... darà il via a "Terzo spazio", rassegna organizzata dall'associazione culturale "L'amaca" Un palco di divulgazione della gloriosa nascita magnogreca di Reggio, tra scienza storica e spettacolo ...

Spettacolo Eva Herzigova : torna in lingerie a 24 anni dallo spot iConico e Conquista tutti : Era il 1994 quando Eva Herzigova si faceva conoscere con lo spot per WonderBra. Indimenticabile Eva, che pochi anni dopo diventa una delle modelle più note del suo tempo e si ritrova a sfilare per i più grandi stilisti di tutto il mondo. Il suo successo è partito da qui, da quello spot passato alla storia, anche se poi, tra i tanti ingaggi, la Herzigova ha sfilato anche per Victoria’s Secret, ha partecipato a diverse edizioni del calendario ...