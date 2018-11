Con la tassa sulle ripetizioni il governo crea un nuovo buco alle casse dello stato

Bollo auto : si pensa alla riforma della tassa - dalla potenza si passa a Consumi e smog : Il Bollo auto è una delle tasse più antipatiche per gli italiani ed è uno degli argomenti più dibattuti. Oggi la tassa di circolazione, che per molti è una tassa di proprietà perché va pagata anche se non si circola con la propria auto, si paga in base alla potenza del veicolo. auto più grosse di cilindrata pagano di più di quelle più piccole, questo il criterio utilizzato in sede di calcolo della tassa. Da tempo si parla di correggere questo ...

Francia - nonostante le proteste - il governo tira dritto e Conferma la tassa sui carburanti : Il ministro della Transizione ecologica, François de Rugy, in un'intervista concessa a Le Parisien, conferma la tassa sui carburanti: “In tema di fiscalità ecologica andiamo avanti sulla traiettoria prevista. Non farlo sarebbe incosciente”. nonostante le proteste, l'esecutivo francese non ha alcuna intenzione di tornare sui propri passi.Continua a leggere

Gossip - Tatiana Tassara Contro Walter Nudo : 'Ci ha abbandonati' : Tatiana Tassara, ex compagna di Walter Nudo, ha sparato a zero sull’attuale concorrente del Grande Fratello Vip, attraverso un’intervista rilasciata al settimanale 'Di Più'. Circa due settimane fa la produzione del reality-show di Canale 5, ha colto di sorpresa il vincitore della prima edizione de l’Isola dei Famosi. Ilary Blasi, tramite un collegamento, ha messo in contatto Walter con i suoi figli Martin ed Elvis. Agli appassionati del Grande ...

CodaCons : non solo bibite zuccherate - tassare anche merendine e patatine fritte : Teleborsa, - "tassare le bibite zuccherate lasciando fuori dal provvedimento alimenti che creano danni ancora peggiori per la salute umana, è un provvedimento per il Codacons sbagliato, che rischia di ...

BOLLO AUTO A ConSUMO/ Le parole di Costa rilanciano l'idea di una nuova tassa di circolazione - IlSussidiario.net : BOLLO AUTO a CONSUMO, se ne torna a parlare dopo quanto scritto nel contratto di Governo e detto dal ministro dell'Ambiente Costa

Bollo auto - la tassa a breve potrebbe essere pagata a Consumo : Il Bollo auto a breve potrebbe subire modifiche, il ministro Costa ha annunciato che la tassa dovrebbe seguire il consumo che si fa del mezzo: chi inquina di più deve pagare di più. Non si conoscono ancora i dettagli di questa idea, ma a priva vista sembrerebbe una buona notizia per coloro che usano il mezzo per spostarsi meno rispetto a chi la usa per lavoro ad esempio. Bollo auto, il ministro Costa vorrebbe legarla alle emissioni di CO2 Per ...

"Salvini si Convinca. Su sugar tax tutti d'accordo". Il viceministro Fioramonti rivendica la tassa sulle bevande zuccherate : "Matteo Salvini si convinca, siamo tutti d'accordo". Il viceministro dell'Istruzione Lorenzo Fioramonti in un'intervista con l'Huffpost rivendica la "sugar tax", la tassa sulle bevande zuccherate, come Coca cola per fare un esempio, ma anche sugli integratori, approvata ieri con un emendamento dal Movimento 5 Stelle e dalla Lega, ma il vicepremier leghista l'ha già disconosciuta. "Com'è possibile?", si chiede Fioramenti: "L'ho ...

Piccolo-Gregori : Congestion charge nuova tassa per cittadini : Roma – “Una nuova tassa per i cittadini, questo e’ quanto si appresta a deliberare la maggioranza in Campidoglio Martedi 20 Novembre, approvando la congestion charge. Nessun progetto, nessuna condivisione. Invece di prevedere investimenti sull’ambiente e la salute, di creare un progetto sul trasporto pubblico locale efficiente, di fare progetti strutturati e condivisi, per il rilancio della capitale, senza confronto e ...

Torna il bonus bebè : +20% dal seCondo figlio. Per maternità facoltativa anche 3 mesi al 60%. Tassa sulle bibite per rivedere Irap : Immancabile, come ogni anno in concomitanza con l’esame della manovra, arriva la stagione degli emendamenti “mirati” per esaudire i desiderata più o meno particolari dei parlamentari o le correzioni di rotta del Governo: 3.500 quelli depositati in commissione Bilancio, di 450 della maggioranza...

Dl fiscale - si cambia ancora : stop al CondonoNo carcere a evasori - tassa su money transfer : I cambiamenti arrivano dopo il vertice a Palazzo Chigi. La maggioranza annuncia "un pieno accordo". Soddisfazione di Di Maio, per la Lega resta "la pace fiscale". Ripristinato il bonus bebè. Per il carcere agli evasori arriverà invece un disegno di legge ad hoc.

Tassa su bibite - sContro nel governo In Manovra la mini-Iva sui pannolini : - TICKET NOMINALI PER SHOW IN STADI E PALAZZETTI: dal M5S arriva la proposta di biglietti con 'nome e cognome' per gli spettacoli, dai concerti ai grandi show, nelle strutture con capienza oltre i ...

In Manovra l'Iva al 5% sui pannolini Tassa su bibite - sContro nel governo : Si tratta del primo passo di un percorso che nel corso dei prossimi anni mi auguro ci porterà ad avere una politica di rilancio demografico completa ed efficace, anche con un codice specifico a ...