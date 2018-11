Come fanno i bot a diffondere tra gli umani bufale e false informazioni : I bot sui social network hanno un ruolo attivo e determinante nella diffusione di fake news e i metodi impiegati per attivarli su contenuti specifici hanno raggiunto un livello di precisione tale da indurre anche gli utenti umani seguirli nella diffusione di false informazioni. È il risultato di una ricerca pubblicata il 20 novembre da sei docenti della Indiana University, coordinati dall'italiano Filippo Menczer. Lo studio ha ...

Come fanno i bot a diffondere tra gli umani bufale e false informazioni : I bot sui social network hanno un ruolo attivo e determinante nella diffusione di fake news e i metodi impiegati per attivarli su contenuti specifici hanno raggiunto un livello di precisione tale da indurre anche gli utenti umani seguirli nella diffusione di false informazioni. È il risultato di una ricerca pubblicata il 20 novembre da sei docenti della Indiana University, coordinati dall'italiano Filippo Menczer. Lo studio ha ...

Migranti - la balla degli immigrati 'senza soldi in Italia'. Ecco Come fanno a ricevere contanti : ... scrive il quotidiano, 'il più famoso e storico sistema finanziario informale nel mondo arabo'. Una sorta di 'cambiale pagata a distanza'. Un sistema molto usato anche dalle organizzazione ...

Salute : le fakenews fanno male 'Come ci si difende dalle bufale' : ...contro la dilagante disinformazione on line " ha affermato Maurizio Tomirotti " Il fatto che la mala informazione sia oggi sempre più diffusa e incontrollabile è dimostrato soprattutto dal mondo dei ...

Rocco Casalino : 'Vecchi e down mi fanno schifo Come i ragni' : 'Da bambino, da sempre, i vecchi mi fanno schifo. E tutti i ragazzi down mi danno fastidio'. Nuova bufera su Rocco Casalino. Dagospia ha diffuso un vecchio video pubblicato su Youtube da ArcadeTv7 in ...

Rocco Casalino - spunta un video del portavoce del premier : 'Vecchi e down mi fanno schifo Come i ragni' : 'Da bambino, da sempre, i vecchi mi fanno schifo. E tutti i ragazzi down mi danno fastidio'. Nuova bufera su Rocco Casalino. Dagospia ha diffuso un vecchio video pubblicato su Youtube da ArcadeTv7 in ...

In Svizzera si fanno passeggiate con un San Bernardo Come guida : ... il calendario dell'inverno 2018-2019 I video più visti Nuovo regolamento sui bagagli Ryanair: cosa cambia dall'1 novembre È decollato il volo più lungo del mondo da Singapore a New York Il ponte sul ...

"Le rivalità causano guerre che fanno morire di fame i bambini - Come in Yemen" : E avverte che questa guerra grande, che oggi si combatte 'a pezzi' in tante zone del mondo, comincia dalle piccole cose, dalle piccole situazioni: 'La stessa guerra si fa a casa nostra, nelle nostre ...

GF VIP : Francesco Monte è intoccabile? Come mai il discorso sull’omofobia glielo hanno fanno passare facilmente? : Si era bene inteso che Francesco Monte rappresenti una sorta di intoccabile per questa edizione del Grande Fratello Vip. Perché un caso di “omofobia” così palese, una frase così gretta e retrograda (la ricordiamo: “Mi... L'articolo GF VIP: Francesco Monte è intoccabile? Come mai il discorso sull’omofobia glielo hanno fanno passare facilmente? proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

6 segnali che ti fanno capire quando una persona è invidiosa e Come puoi difenderti : Non procura piacere, ma può radicarsi prepotentemente nell’animo di una persona: è lei, l’invidia, uno dei sette peccati capitali. In una società dove a dettare legge sono spesso il successo, la ricchezza, l’apparenza e la competizione, l’invidia si fa spazio a passi giganti, aggrappandosi a volte anche ai cuori più nobili. Questo stato d’animo tira fuori il lato peggiore di una persona ed è spesso “inconfessabile”, Chi nutre invidia, ...

Le pillole per la pressione fanno venire il tumore ai polmoni?/ Uno studio dimostra Come aumentino il rischio : Sotto accusa le pillole per la pressione che pare facciano venire il tumore ai polmoni. A rivelarlo è uno studio dei ricercatori della McGill University di Montreal in Quebec in Canada.(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 21:29:00 GMT)

Le conversioni fanno paura? Nessun problema - Google ci svela Come farle rapidamente : Alzi la mano chi non si è mai appellato all'onniscenza di Google per fare una conversione. È una di quelle operazioni che gli riescono meglio L'articolo Le conversioni fanno paura? Nessun problema, Google ci svela come farle rapidamente proviene da TuttoAndroid.

WhatsApp - qualcuno spia le nostre chat? Ecco Come fanno gli stalker : ... qualcuno spia le nostre chat? Ecco l'app degli stalker Foto Webnews WhatsApp, qualcuno spia le nostre chat? Ecco come fanno gli stalker WhatsApp è tra i social più utilizzati e amati al mondo, al ...

il Caimi o Vighizzhollywood? «Eventi Come questi fanno bene» : Vighizzhollywood? Meglio non esagerare. Ma il 'Toto Caimi' di Vighizzolo è diventato, per un giorno, un set per la Legabasket: attori protagonisti sono stati i giocatori e lo staff tecnico della ...