Chiara Ferragni stroncata da Roberto Cavalli | ' Chi ti credi di essere' e interviene Fedez

Chiara Ferragni. Selfie in bagno in completo intimo - ma si vede il capezzolo : Un Selfie decisamente “intimo” quello pubblicato poco fa sul profilo personale Instagram da Chiara Ferragni, l’influencer famosa in tutto il mondo e moglie del rapper Fedez, che recentemente ha pubblicato un singolo dedicato proprio alla moglie e al loro bambino, Leone, nato il 20 marzo del 2018 a Los Angeles, Stati Uniti. La Ferragni ha pubblicato una foto in completino intimo annunciando l’evento del marchio ”Intimissimi” che ...

Chiara Ferragni si mostra in bikini. Ma la foto scatena il web : "Ti si vede il capezzolo" : Chiara Ferragni è da poco diventata mamma del piccolo Leone e moglie di Fedez . La sua carriera è una vera e propria bomba e l'influencer, da sempre in cima alle classifiche in termini di popolarità, ...

Chiara Ferragni a Parigi per il 90esimo anno di Topolino : Chiara Ferragni è infatti stata scelta come prima madrina nella storia di “Disneyland Paris”, per festeggiare i 90 anni di Topolino e accendere insieme a lui l’albero di Natale. Una partnership che non sembra essere casuale, Chiara infatti è una vera appassionata dell’iconico topo, tanto da averlo anche tatuato sul braccio. Chiara Ferragni ha lasciato a Milano il piccolo Leone, troppo piccolo per godersi la magia, ed è volata in Francia ad ...

Chiara Ferragni alla conquista di Disneyland per i 90 anni di Topolino : L'influencer più amata e odiata dagli italiani è volata a Parigi per festeggiare i 90 anni di Topolino che si sono svolti ieri, 18 Novembre. Chiara Ferragni è stata scelta come madrina ufficiale per ...

Chiara Ferragni madrina di Topolino 90 : tutti gli outfit scelti a Disneyland Paris : Topolino compie 90 anni e per festeggiare ha scelto Chiara Ferragni come madrina d'eccezione. Il personaggio più iconico della storia Disney abbraccia la più amata tra le icone...

Chiara Ferragni - ecco l'albero di Natale dei Ferragnez. Fedez : «Ma non è un po' presto?» : A casa di Chiara Ferragni l'albero di Natale è già pronto. Chiara Ferragni è la settima donna più influente al mondo in fatto di moda, ma se...

Chiara Ferragni - ecco l'albero di Natale dei Ferragnez. Fedez : «Ma non è un po' presto?» : A casa di Chiara Ferragni l'albero di Natale è già pronto. Chiara Ferragni è la settima donna più influente al mondo in fatto di moda, ma se...

Chiara Ferragni - l'albero di Natale dei Ferragnez è già pronto. Fedez : «Sei la prima al mondo» : La notizia del riconoscimento attribuito a Chiara Ferragni dal Financial Times , che l'ha sposizionata al settimo posto tra le donne più influenti al mondo in fatto di moda, prima di Rihanna e Ariana ...

Chiara Ferragni - il Financial Times la inserisce tra le top 7 ultra-influencer mondiali - battuta Rihanna e Fedez scherza così : Chiara Ferragni tra le top ultra-influencer mondiali davanti a dei mostri sacri come Rihanna, Ariana Grande e Blake Lively. Le anticipazioni del Financial Times sulla graduatoria...

Fedez al ristorante con Chiara Ferragni e la sua Lamborghini : una vita trash e dissipata quella di Fedez e Chiara Ferragni. Recentemente è balzata agli onor di cronaca la notizia che, il celebre rapper e giudice controverso di X-Factor, avesse acquistato per i ...

Ambrogini D’Oro 2019 - da Massimo Bottura a Elio ecco la lista dei premiati. Esclusa Chiara Ferragni : Massimo Bottura, Elio, ma anche studiosi e reduci della deportazione e della resistenza ma anche medici e ricercatori: sono solo alcuni dei personaggi premiati con l’Ambrogino D’Oro, la civica benemerenza che ogni anno il Comune di Milano assegna ai milanesi illustri. Esclusa l’influencer Chiara Ferragni, il cui nome era stato proposto da Forza Italia. Niente da fare nemmeno per l’Old Fashion, la storica discoteca milanese ...

Chiara Ferragni esclusa dall'ambrogino d'oro 2018 : ... che la commissione milanese dovrà votare nelle prossime ore, che verranno celebrate il 7 dicembre al Teatro Dal Verme insieme a importanti personalità della scienza, della medicina, dello sport e ...

Fedez e Chiara Ferragni a pranzo con la Lamborghini da 200mila euro : La coppia vip formata da Fedez e Chiara Ferragni girano con una potente Lamborghini. La coppia è stata fotografata da “Oggi” mentre scende della macchina per andare a mangiare in un ristorante, con Fedez che controllo il suo smartphone e la moglie che porta al guinzaglio il cagnolino Matilda. La Ferragni e Fedez hanno un grande successo sui social, con la Ferragni tra le prime influencer al mondo, e i loro profili contano insieme oltre 60 ...

Niente Ambrogino d’Oro per Chiara Ferragni : la motivazione della Commissione : La fashion blogger di Cremona, milanese d'adozione, non riceverà la massima onorificenza del Comune meneghino