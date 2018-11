Chiara Ferragni seminuda su Instagram | Roberto Cavalli la bacchetta e interviene Fedez

Chiara Ferragni il documentario sulla sua vita fa flop : Il film documentario sulla vita di Chiara Ferragni sembra essere un flop in Italia. Pare che nessuno voglia il film su Chiara Ferragni infatti ha girato un docufilm sulla sua vita, anche con un grande dispiego di mezzi fra un gruppo di autori, troupe con telecamere e droni che la seguivano, ma sembra proprio che nessuna produzione voglia aprirle la porta. Il film della moglie di Fedez all’inizio sembrava finanziato da Netflix, ma in realtà ...

Chiara Ferragni - le reti italiane non vogliono il suo docufilm : Il docufilm sulla vita di Chiara Ferragni riceve il due di picche. L’influencer più famosa d’Italia si sarebbe vista rifiutare il progetto incentrato sul racconto della sua carriera e del suo privato. Secondo il settimanale Chi nel numero in edicola mercoledì 21 novembre il docufilm starebbe al momento vagando di produzione in produzione alla ricerca di qualcuno che accetti di proporlo sui propri schermi. La rivista diretta da ...

Roberto Cavalli attacca brutalmente la Ferragni in intimo - il silenzio di Chiara e la replica di Fedez sui social [FOTO] : Chiara Ferragni criticata apertamente da Roberto Cavalli, dopo la polemica con Stefano Gabbana un altro stilista attacca la fashion blogger: la replica di Fedez Chiara Ferragni posta una foto in intimo, sponsorizzando il marchio di lingerie di cui è testimonial, ma un commento in particolare attira l’attenzione dei fan dell’influencer. È quello dello stilista italiano Roberto Cavalli, che con un messaggio breve e conciso ...

