Chi sono i Top manager italiani più stimati? Ecco la classifica

Simeone : 'Sogno Champions - me la sono tatuata! Chi non vorrebbe essere allenato da mio padre?' : ... l'attaccante della Fiorentina spiega: 'Lo considero un grandissimo allenatore, da giocatore direi che è uno dei migliori al mondo. A tutti piacerebbe essere allenati da lui'. FUTURO - Simeone stila ...

Aquarius - Msf Italia : “Traffico di rifiuti? Accusa spropositata. Gli sbarChi sono monitorati dalle forze dell’ordine” : “Rigettiamo le accuse e siamo indignati. Ma sugli elementi che stanno emergendo faremo a nostra volta verifiche: vogliamo capire cosa sono quelle intercettazioni e quei video“. A spiegarlo è Gabriele Eminente, direttore generale di Medici Senza Frontiere Italia, in una conferenza stampa oggi a Roma sul sequestro preventivo della nave Aquarius per presunte irregolarità nello smaltimento dei rifiuti di bordo. “L’Accusa di ...

Chi sono i 18 della fronda 5S : E poi Gilda Sportiello , 31 anni di Napoli, educatrice, laureata in Scienze dell'educazione, Simona Suriano , catanese, classe 1978, una laurea in Giurisprudenza e un master in Politica ...

Le malattie infiammatorie della pelle - come la psoriasi - possono aumentare il risChio di sviluppare il diabete di tipo 2 : Circa il 2-3% della popolazione mondiale soffre di psoriasi, un disturbo infiammatorio cronico in cui il sistema immunitario attacca le cellule epiteliali, provocando la crescita eccessiva di cellule epiteliali più giovani che portano a chiazze rosse e pruriginose. Purtroppo attualmente non esiste una cura per la psoriasi e i pazienti devono utilizzare dei trattamenti per alleviarne i sintomi durante tutto il corso della loro vita. A tutto ...

Ecco Chi sono i 18 "ribelli" grillini contro il dl Sicurezza : Dopo le tensioni al Senato, con cinque "ribelli" M5S che hanno detto no al dl Sicurezza, lo scontro interno al Movimento 5 Stelle si sposta alla Camera, dove la fronda è ben più copiosa.A Montecitorio sono infatti diciotto i deputati grillini pronti a non votare il testo del decreto che porta la firma di Salvini e che arriverà in aula il prossimo venerdì. Ieri i "dissidenti" hanno chiesto al capogruppo Francesco D'Uva più dialogo all'interno del ...

Chi sono i gilet gialli - la versione francese dei Forconi : Non è più una semplice protesta degli automobilisti contro l'aumento della benzina: è un moto d'"esasperazione" generale contro le tasse, la classe politica, i funzionari statali che guadagnano ...

Alba Rohrwacher : “Ruoli femminili interessanti? Nelle commedie italiane sono poChi” : “Ruoli femminili interessanti? Nelle commedie italiane sono davvero pochi. Il mio ruolo in Troppa grazia di Gianni Zanasi, ad esempio, è uno di quelli”. A parlare è Alba Rohrwacher, protagonista del faccia a faccia con Federico Pontiggia nella prossima puntata di Movie Mag. Il magazine di Rai Movie è in onda il prossimo 21 novembre alle 23.20 e in replica, sempre di mercoledì, nella notte di Rai1. Arriva Nelle sale italiane Robin Hood, nuova ...

La Tv delle Ragazze - Angela FinocChiaro : “Gli uomini sono tutti dei pezzi di m….”. Polemiche per la frase choc alle bimbe : La Tv delle Ragazze finisce al centro delle Polemiche, tutta colpa di uno sketch andato in onda mercoledì scorso su Rai3. Angela Finocchiaro è “La donna invisibile” e si rivolge a un gruppo di bambine: “Devo dirvi una cosa molto importante ricordatevi sempre che gli uomini sono dei pezzi di me**a” e alla bimba che aveva chiesto se anche il suo papà lo fosse la comica aveva risposto: “Soprattutto il tuo papà“. ...

Inceneritori - esperto : “Ecco quali sono i risChi per la nostra salute” : Il Presidente dei Medici per l’Ambiente, il Dott. Antonio Marfella è intervenuto su Radio Cusano Campus durante il programma “Un giorno da ascoltare” con Misa Urbano e Arianna Caramanti per parlare degli eventuali rischi degli Inceneritori. “La definizione di inceneritore è “impianto insalubre di prima classe” cioè tossico – ha spiegato il dott. Marfella-. Il problema maggiore però è il filtro: noi tutti abbiamo sempre pensato che con i filtri ...

F1 - Verstappen mette le cose in Chiaro : “ciò che diciamo riguardo alla Honda non sono affatto bugie” : Il pilota olandese ha parlato già della prossima stagione, soffermandosi sul motore Honda che sostituirà in Red Bull quello Renault Un Gran Premio soltanto ancora in calendario, dopodiché la stagione 2018 di Formula 1 andrà definitivamente in archivio. La Mercedes ha già portato a casa entrambi i titoli mondiali, in palio dunque ad Abu Dhabi ci sarà solo una prestigiosa vittoria, utile per chiudere al meglio l’anno e proiettarsi con ...

Catania - sequestrata la nave Aquarius : “Smaltiti illegalmente i rifiuti a risChio infettivo in 11 porti”. Ci sono 24 indagati : rifiuti pericolosi a rischio infettivo, sanitari e non, scaricati in maniera indifferenziata in undici porti italiani come se fossero rifiuti urbani: è l’accusa nei confronti della ong Medici Senza Frontiere e di due agenti marittimi che ha fatto scattare il sequestro preventivo dell’Aquarius, attualmente nel porto di Marsiglia, e di 460mila euro. Secondo Guardia di finanza e polizia, coordinate dalla procura di Catania guidata da Carmelo ...

ComasChi - acuto mancato ma ci sono quattro podi : È mancato l'acuto, ma la trasferta di Mentana - sede della seconda prova nazionale di danza su ghiaccio - si è rivelata più che positiva per i danzatori Comaschi. Il microcosmo della danza italiana ha ...

Skype : le Chiamate ora sono supportate su Alexa : Dopo l’annuncio del mese scorso, Microsoft annucia ufficialmente il supporto alle chiamate Skype su Alexa! Il supporto riguarda tutti i dispositivi Alexa ed è disponibile su oltre 150 nazioni. Per settare il proprio account sarà necessario recarsi in Impostazioni > Comunicazioni > Skype e collegare il proprio account Skype effettuando l’accesso. Ecco come effettuare la richiesta di chiamata: “Alexa, chiama papà su ...