Chi è Silvia Romano | la giovane rapita in Kenya

Kenya - rapita Silvia Romano volontaria italiana di 23 anni in un attacco ad un mercato a 80 Chilometri da Malindi. : Un volontaria italiana di 23 anni di nome Silvia Romano è stata rapita ieri sera Kenya, in un attacco ad un mercato a 80 chilometri da Malindi.è stata rapita ieri sera in...

Gf Vip - Silvia Provvedi ancora contro CecChi Paone : "Mi ha aperto delle cicatrici" : All'interno della casa del Grande Fratello Vip, continua ad essere ancora al centro dell'attenzione lo scontro avvenuto la settimana scorsa tra Alessandro Cecchi Paone e Silvia Provvedi, una delle liti più dure di questa terza edizione del reality. Dopo aver ascoltato il video-messaggio inviato dal giornalista, il quale è rimasto della sua opinione, la cantante si è lasciata andare ad uno sfogo con Lory Del Santo, la quale ancora una volta ha ...

Grande Fratello Vip - le cicatrici di Silvia Provvedi : 'Alessandro CecChi Paone mi ha fatto molto male' : Il fantasma di Alessandro Cecchi Paone aleggia ancora nella casa del Grande Fratello Vip . A smuovere gli equilibri nella giornata di ieri, domenica 18 novembre, è stato proprio il conduttore ...

Gf Vip 3 - Silvia Provvedi esplode nella notte contro CecChi Paone : Silvia Provvedi è scoppiata. Durante la scorsa notte al Grande Fratello Vip 3 la concorrente, metà del duo Le Donatella, ha pianto dopo aver visto un video-messaggio di Alessandro Cecchi Paone che l'ha additata come esempio negativo a causa del suo fidanzamento con Fabrizio Corona.Ecco cosa ha detto la cantante: Mi sono difesa. Non mi ha rispettato. Mi ha attaccata. Lui mi ha descritto come una perdente. Mi ha detto che do un cattivo ...

Silvia Toffanin rimprovera CecChi Paone per una frase contro Maria Monsè - : Successivamente ha anche aggiunto di aver combattuto in passato al fianco del professor Veronesi e di Emma Bonino per permettere alle donne di poter avere figli anche attraverso la scienza. Una ...

Silvia Toffanin rimprovera CecChi Paone per una frase contro Maria Monsè : Alessandro Cecchi Paone alla Toffanin: “Sulla Monsè sono stato equivocato” Poco fa nello studio di Verissimo da Silvia Toffanin è entrato l’ultimo eliminato dal Grande Fratello Vip, Alessandro Cecchi Paone. Inutile negarlo, quest’ultimo ha fatto molto parlare nelle settimane passate nella casa più spiata dagli italiani per aver litigato molto con gli altri inquilini vip, tra i quali Maria Monsè. E oggi Silvia Toffanin a ...

Fabrizio Corona difende Silvia Provvedi attaccata da CecChi Paone : L'ultima puntata del Grande Fratello Vip ha visto Alessandro Cecchi Paone scagliarsi contro Silvia Provvedi, tacciando quest'ultima di essere un cattivo esempio per essere stata fidanzata con Fabrizio Corona; quest'ultimo, intervistato da Chiambretti durante la puntata del 14 novembre di CR4 - La Repubblica delle Donne, ha tenuto a difendere la posizione della gieffina, spendendo per lei delle parole positive. Fabrizio Corona si apre a Piero ...

Grande Fratello Vip - Alfonso Signorini smaschera Silvia Provvedi : 'Corona? Non è ancora un argomento Chiuso' : Nella puntata di ieri, martedì 13 novembre, di Casa Signorini si è discusso, come di consueto, degli argomenti più salienti della diretta del giorno prima del Grande Fratello Vip . Parlando dello ...

GF Vip - Silvia Provvedi litiga con CecChi Paone in diretta. Paone eliminato dalla casa : GF Vip, Silvia Provvedi litiga in diretta tv con Cecchi Paone Nel corso di questa settimana è sembrato abbastanza palese, dopo i numerosi scontri e incomprensioni, che tra Silvia Provvedi e Alessandro Cecchi Paone non scorre buon sangue. Infatti, come prevedibile, durante la diretta di stasera al GF Vip lo scontro si è nuovamente ripetuto. Ilary Blasi ha mostrato ai concorrenti di questa terza edizione del reality cosa è successo durante questa ...

Grande Fratello Vip - ieri una doppia eliminazione e lo scontro tra CecChi Paone e Silvia : ieri sera in prime time su Canale 5 è andata in onda la decima puntata di questa terza stagione del Grande Fratello Vip, il fortunato reality show Mediaset condotto da Ilary Blasi con la partecipazione di Alfonso Signorini. Una puntata ricca di colpi di scena, caratterizzata da una doppia eliminazione che ha spiazzato i concorrenti e da uno scontro decisamente infuocato tra Alessandro Cecchi Paone e le Donatella [VIDEO] alias le sorelle ...

Mamma Silvia e la sua lotta contro il tempo per salvare Vicky : "RisChia di diventare cieca" : La bimba ha cinque anni e soffre di una malattia rara che la porterà alla cecità: l'unica speranza è la ricerca, finanziata...

Grande Fratello Vip - Silvia Provvedi estrema : 'CecChi Paone? Ecco perché vede marcio ovunque' : Dalla casa del Grande Fratello Vip è stato eliminato anche Alessandro Cecchi Paone , fuori dai giochi dopo una settimana di violentissimi litigi con le Donatella, Silvia Provvedi e Giulia Provvedi . E ...

