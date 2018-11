Chi è la nuova fidanzata di Pieraccioni? Una ‘sosia’ di Laura Torrisi per l’attore | ecco

Ecco Chi è Vincenzo Millico - la nuova stella del Torino pronto a diventare grande : Vincenzo Millico è il nuovo talento del calcio italiano, un calciatore già grande protagonista e pronto per il ‘salto’. Si tratta di un attaccante che può ricoprire tanti ruoli reparto avanzato, da esterno a sinistra in un tridente, da prima punta ed anche da seconda punta, un calciatore completo. Millico ha recentemente rinnovato con il club granata fino al 2023 e si candida a diventare un punto fermo del Torino per le ...

Belen contattata per la nuova edizione de La pupa e il secChione : l’indiscrezione : Belen Rodriguez sbarca a La pupa e il secchione? La showgirl argentina contattata dalla produzione Procedono i lavori per la partenza della nuova edizione de La pupa e il secchione. La trasmissione, dopo anni di assenza dagli schermi Mediaset, ritornerà in TV nel 2019 e, come molti sapranno, a condurla pare saranno Teo Mammucari e […] L'articolo Belen contattata per la nuova edizione de La pupa e il secchione: l’indiscrezione ...

Rugby - verso Italia-Nuova Zelanda. Le prime parole degli azzurri - Ferrari e Benvenuti : “GioChiamo al massimo” : L’Italia si sta preparando per la super sfida contro la Nuova Zelanda, ultimo test match autunnale in programma sabato 24 novembre allo Stadio Olimpico di Roma. La nostra Nazionale affronterà gli All Blacks, l’icona per eccellenza del Rugby, i Campioni del Mondo reduci però dalla cocente sconfitta contro l’Irlanda. Gli azzurri proveranno a tenere testi ai terribili oceanici che si presenteranno nella capitale col desiderio di ...

Arriva una nuova Imu : le novità per Chi paga : Definizione agevolata anche per Imu e Tasi. Il governo avrebbe dato il suo parere favorevole all'operazione ma toccherà prendere ai Comuni la decisione finale. La maggioranza potrebbe dare parere favorevole a un emendamento del Carroccio che potrebbe introdurre una "rottamazione" per le cartelle che riguardano queste due imposte. Ma la vera novità riguarda proprio l'Imu con una completa rivisitazione dell'imposta: una nuova tassa unica che ...

Rugby - Test Match Italia-Nuova Zelanda : quando si gioca e a che ora. Come vederla in tv gratis e in Chiaro : Va a chiudersi la campagna dei Test Match di novembre per la Nazionale italiana di Rugby che si lascia per ultimo lo scoglio più duro da affrontare: quello della Nuova Zelanda. Sabato pomeriggio infatti all’Olimpico di Roma arrivano gli All Blacks, campioni del mondo e numero uno del ranking: incontro sulla carta scontato, dove però gli azzurri vogliono ben figurare. Andiamo a scoprire il programma e il palinsesto TV della partita. Sabato ...

Alexander Zverev - Chi è il fenomeno della nuova generazione del tennis - : Il tennista tedesco, 21 anni, ha trionfato all'Atp Finals dopo aver sconfitto due mostri sacri come Federer e Djokovic. Ribattezzato "Alessandro il Grande", per una definitiva consacrazione gli manca ...

Napoli-Report - oggi la puntata : la nuova inChiesta forse non è legata al mondo del calcio [DETTAGLI] : Negli ultimi mesi la trasmissione Report è stata sempre più seguita, in particolar modo in riferimento all’inchiesta portata avanti sulla Juventus e sul rapporto con la ‘Ndrangheta. Episodio shock con l’atto intimidatorio nei confronti del giornalista che si è occupato della vicenda, Federico Ruffo. La trasmissione ha annunciato nelle puntata di oggi 19 novembre una nuova inchiesta legata a Napoli ma molto probabilmente ...

Guatemala - nuova eruzione del Vulcano del Fuego : 8 villaggi a risChio : In Guatemala le autorità hanno chiesto a ai residenti di 8 villaggi di lasciare le proprie case in via precauzionale, a causa dell’intensificazione dell’attività del Vulcano del Fuego, nel sud del Paese: la protezione civile locale ha rilevato che l’intensità dell’eruzione rimane costante e costituisce un rischio per la popolazione. I villaggi ospitano circa duemila persone, ma ognuna di loro potrà decidere se evacuare o ...

PlayStation 5 : ecco Chi è già al lavoro sulla nuova generazione : Anche se ancora manca un annuncio ufficiale con annessa data di lancio, per il momento i lavori su PlayStation 5 sono già iniziati e la nuova generazione si sta preparando, riporta PSU.Non sappiamo ancora quali giochi saranno disponibili al lancio di PS5, ma quanto meno sappiamo un po' di studi e publisher che ci stanno lavorando, così possiamo almeno farci un'idea.Vediamo di seguito gli studi che stanno attualmente lavorando a titoli per ...

CoopVoce regala 30€ per la nuova tariffa con Chiamate ed SMS illimitati con 20GB : CoopVoce si prepara a lanciare un’offerta tariffaria molto interessante per chi decide di effettuare il passaggio da altro operatore, in questo caso si avranno anche 30€ di credito in regalo. A partire dal 22 novembre si potranno richiedere chiamate ed SMS illimitate con 20GB in 4G al costo di 8€ al mese con ChiamaTutti Top. Passa a CoopVoce ChiamaTutti Top: 30€ in regalo ChiamaTutti Top ha un costo iniziale dato dalla somma del primo ...

In arrivo la nuova Jeep di Fca - si dovrebbe Chiamare Gladiator come un modello storico : Per conoscere il nome definitivo del nuovo pick up della Jeep si dovrà aspettare il Salone dell'Auto di Los Angeles, in programma dal prossimo 26 al 29 novembre. Con ogni probabilità, però,questa vettura davvero importante per tutto il Gruppo Fca alla fine non si chiamerà Scrambler, nome ventilato nei mesi scorsi. Qualche giorno fa un forum di appassionati Jeep ha diffuso le prime foto ufficiali e avanzato una nuova ipotesi di naming. Lo stesso ...

Muse in concerto in Italia – A grande riChiesta è stata aggiunta una nuova data a Milano : info e dettagli : A grande richiesta aggiunta una nuova data allo stadio San Siro di Milano: 3 straordinari concerti nei due stadi più grandi d’Italia A grande richiesta si aggiunge una terza data Italiana del nuovo tour dei Muse allo Stadio San Siro di Milano, sabato 13 luglio 2019. Dopo il clamoroso successo di San Siro nel 2010 e dello Stadio Olimpico nel 2013 – da cui è stato anche realizzato l’incredibile film concerto Muse – Live at Rome ...

Chi è Carolina SChiavi - l’ex tentatrice di Temptation Island e nuova fiamma di Niccolò Bettarini : Temptation Island ha portato non solo fortuna a Simona Ventura, ma anche a suo figlio Niccolò Bettarini, che grazie al reality ha conosciuto la tentatrice Carolina Schiavi. La modella è stata avvistata al party di compleanno per i 18 anni di Giacomo, il secondogenito di Super Simo e Stefano Bettarini. Durante la serata Carolina e Niccolò sono apparsi piuttosto intimi e si sono scambiati effusioni e tenerezze in pubblico, postando anche alcuni ...