Che cosa dicono ai gialloverdi i cento anni dell’Aula di Montecitorio

Sara Affi Fella - Che fine ha fatto dopo lo scandalo di Uomini e Donne : ecco cosa fa oggi : La vicenda di Sara Affi Fella ha lasciato senza parole i tantissimi fan della trasmissione di Maria De Filippi, increduli di fronte al modo in cui l’ex tronista si è comportata con la redazione e gli spettatori durante il suo trono. A luglio è arrivata la scelta, ma la storia tra Sara e il corteggiatore Luigi Mastroianni finisce solo dieci giorni dopo. La Affi Fella era fidanzata con Nicola Panico e la sua esperienza a ”Uomini e ...

Arriva il cofanetto di Ma cosa vuoi Che sia una canzone di Vasco Rossi per i 40 del disco : : A 40 anni dal rilascio dell'album, Arriva il cofanetto di Ma cosa vuoi che sia una canzone di Vasco Rossi. Si tratta del secondo compleanno importante per il rocker di Zocca, che lo scorso anno ha tagliato il traguardo dei 40 per il suo 45 giri di debutto - Jenny/Silvia - che ha celebrato con il grande evento a Modena Park. Il 2018 è invece l'anno di Ma cosa vuoi che sia una canzone oltre che di La Verità, che sarà rilasciato in cd, vinile e ...

Università degli studi di Padova Cosa si 'aspettano' i neonati dagli oggetti Che li circondano : ... 20 novembre 2018 - Subito dopo la nascita, i neonati entrano in contatto con un mondo esterno, affollato di nuovi stimoli che li bombardano da diverse posizioni. Una delle prime sfide che i neonati ...

Gli inceneritori fanno male alla salute? Che cosa dicono gli studi : Le indagini effettuate finora non hanno rilevato un aumento significativo delle patologie tumorali tra la popolazione che...

Domenica Live - Patrizia De Blanck senza freni contro la MarChesa D'Aragona : 'Vedrai cosa ti arriva a casa' : Tensione alle stelle tra la Marchesa Daniela Del Secco D'Aragona e Patrizia De Blanck . Le due si sono trovate ancora una volta a battibeccare, a debita distanza, nella trasmissione Domenicale di ...

Barbara D'Urso - Che gaffe su Paolo Bonolis e SCherzi a Parte : cosa ha detto in televisione : FUNWEEK.IT - Barbara D'Urso è in onda ogni settimana per 6 giorni, dunque è normale che arrivata a domenica, possa risentire della stanchezza per il gravoso impegno di Pomeriggio 5 e commetta qualche ...

Cosa sapere sul Black Friday anChe per evitare le truffe : l Black Friday e il Cyber Monday entrano nel vivo. Il 23 e il 26 novembre saranno due giorni di shopping selvaggio per molti italiani e la 'febbre degli sconti' online è già iniziata. Fino a pochi ...

Lady Diana - parla il suo confidente segreto : 'Vi svelo Che cosa pensava davvero di Carlo - Camilla - della regina e dell'amore' ESCLUSIVO : ... 'Nessuno sano di mente ti lascerebbe per Camilla' - - Lei sta avendo molto successo a Vienna e Berlino con gli spettacoli del suo Shanghai-Ballett Il più grande lago dei cigni del mondo, dove ...

Redding lascia la MotoGp - Kiara Fontanesi gli dedica un dolce messaggio : “sono sicura Che qualcosa di speciale ti sta aspettando” : Kiara Fontanesi e Scott Redding sono ancora fidanzati? La pilota italiana, dopo l’ultimo appuntamento di stagione di MotoGp, dedica un dolce messaggio social al motociclista britannico L’ultimo appuntamento con la stagione 2018 di MotoGp ha rappresentato per Scott Redding l’addio al Motomondiale e l’inizio di una nuova avventura. Il pilota britannico, dopo un campionato in cui non è riuscito a mettere in mostra le ...

Caro benzina - i "gilet gialli" non si fermano : chi sono e Che cosa chiedono : In Francia bloccati anche i depositi di carburante, la protesta non si ferma: si sono organizzati da soli, sui social, senza...

Eni - Poste Italiane - Enav e non solo. Che cosa combina il governo con le fantastiche privatizzazioni? : Ecco i fini del governo sulle partecipazioni statali come Eni, Enav, Poste Italiane e Leonardo , ex Finmeccanica, e gli effetti non solo positivi. L'analisi dell'editorialista Angelo De Mattia ...

Giacomo Poretti : «L'anima è una cosa seria ma io vi faccio - anChe - ridere» : È un mondo difficile, come diceva la canzone. Mi ha sorpreso la grande quantità di persone in difficoltà. In viale Ortles c'è un dormitorio dove ogni notte arrivano più di 500 senzatetto, sbandati, ...