C’è una nuova questione tra Lega e M5S

C’è stata una sparatoria vicino a un ospedale di Chicago - in Illinois - sembra ci siano diversi feriti : C’è stata una sparatoria vicino a un ospedale di Chicago, in Illinois, sembra ci siano diversi feriti. Non ci sono ancora informazioni precise su quello che è successo. Il portavoce della polizia di Chicago ha detto che qualcuno ha sparato

Inceneritori - a Copenaghen sul nuovo termovalorizzatore C’è una pista da sci : Sta per entrare in funzione la nuova struttura, che produrrà energia a impatto zero: dai camini uscirà solo vapore acqueo. Attorno un parco con impianti sportivi

Pierina è morta così - proprio in quel giorno. Per lei non C’è stato nulla da fare. Una tragica e triste casualità : Ogni giorno, in Italia, 9 persone perdono la vita a causa di un incidente stradale. A spiegarlo è Sticchi Damiani, presidente Aci che, durante la giornata dedicata alle vittime della strada (cui tanti parenti si sono riuniti a piazza del Popolo a Roma, domenica 18 novembre, Ndr), ha ribadito quanto ancora ci sia da fare in termini di sicurezza e attenzione. Qualche ora prima di questa manifestazione, a pochi chilometri di distanza, una donna di ...

C’era una volta il catenaccio… Quanto è bella l’Italia di Mancini! Identità di bel gioco - ecco come la Nations League ha riportato alla ribalta la Nazionale : Nella serata di ieri è andata in scena la gara valida per la Nations League, è scesa in campo la Nazionale italiana, di fronte i campioni d’Europa del Portogallo, differenza che in campo non si è vista, anzi gli uomini di Roberto Mancini hanno dominato in lungo ed in largo. La squadra azzurra continua a confermare Quanto di buono fatto vedere nelle ultime partite, è un importante segnale dopo il ‘dramma’ della mancata ...

MotoGp – Valentino Rossi esilarante a Valencia : “sono fregato! C’è solo una Yamaha che va e…” : Valentino Rossi non perde il sorriso nonostante la delusione delle qualifiche del Gp di Valencia: il Dottore esilarante in conferenza stampa E’ tutto pronto a Valencia per un’ultima giornata di gara in questo 2018 ricco di spettacolo ed emozioni: i piloti hanno sfrecciato ieri in pista per le qualifiche dell’ultimo Gp della stagione, nelle quali Maverick Vinales è riuscito a conquistare una splendida pole position, ...

Maroon 5 : C’è una petizione per impedire la loro esibizione al Super Bowl 2019 : Ecco perché The post Maroon 5: c’è una petizione per impedire la loro esibizione al Super Bowl 2019 appeared first on News Mtv Italia.

Scontro Salvini-Di Maio sugli inceneritori : «Servono». «Non c’entrano una ceppa» Video : Il vicepremier leghista a Napoli: «Bisogna capire che serve un termovalorizzatore per ogni provincia». La replica del collega 5 Stelle: «Non sono nel contratto». E Fico: «Soluzione obsoleta, da nostalgici dei fallimenti del passato»

Croazia-Spagna - Sergio Ramos distrugge Lovren : “io fortunato in carriera? C’è gente frustrata in giro” : Il difensore della Spagna ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match con la Croazia, rispondendo per le rime alle critiche di Lovren Domani si troveranno in campo uno di fronte all’altro, ma Lovren e Sergio Ramos hanno iniziato a punzecchiarsi già davanti ai microfoni. Lapresse Il difensore della Croazia ha etichettato la carriera dello spagnolo come ‘fortunata’, ricevendo la sua risposta piccata: ...

Per la Libia C’è solo una foto ricordo (già vista) e i rischi sono aumentati : New York. La Conferenza di Palermo organizzata dal governo gialloverde per stabilizzare la Libia è stata un fallimento e adesso conviene chiedersi se non abbia messo in pericolo ancora di più – e non di meno – la pace, il governo di Tripoli e il suo premier Fayez al Serraj di cui in teoria siamo all

C’è una bozza di accordo su Brexit : È stata raggiunta oggi pomeriggio dai negoziatori britannici ed europei, domani sarà esaminata dal governo del Regno Unito

Infortunio Meret - ennesimo passo indietro : C’è una nuova data per il ritorno in campo : Infortunio Meret – Quello del portiere del Napoli è ormai un vero e proprio caso. A quattro mesi dall’Infortunio occorsogli durante la preparazione estiva con la frattura dell’ulna del braccio sinistro, le notizie rimangono alquanto imprecise. Un giorno sembra prossimo al rientro in campo, quello dopo emergono notizie che vanno in tutt’altra direzione. È quanto successo anche tra ieri ed oggi: a distanza di un ...

Da dove viene l’acqua sulla Terra? C’è una nuova ipotesi : (foto: Manuel Breva Colmeiro/Getty Images) Da dove arriva l’acqua sulla Terra? Un tema antico, da sempre al centro delle ricerche degli scienziati. Finora molte evidenze indicano che tutta l’acqua sul nostro pianeta derivi da materiali portati da asteroidi. Oggi, uno studio condotto da geofisici statunitensi ha fornito un nuovo modello teorico per spiegare l’origine e sulla storia dell’idrogeno, dunque dell’acqua. ...

Omicidio Montopoli - C’è la svolta : arrestato 27enne - in casa sua trovata una pistola : Dopo ore e ore di interrogatorio, sono scattate le manette per Denny Scotto, residente nel Pistoiese, accusato del delitto di Giuseppe Marchesano, 27 anni. L’Omicidio risalirebbe a venerdì sera: il ragazzo è stato trovato senza vita dagli amici sabato sul divano di casa.Continua a leggere