Catturato dai Nocs a Milano 22enne egiziano | lupo solitario dell' Isis | indagine partita

abruzzo24ore.tv

: Lupo solitario dell'Isis catturato dai Nocs a Milano - AllNews24 - In un blitz antiterrorismo della Polizia è sta… - allnews24eu : Lupo solitario dell'Isis catturato dai Nocs a Milano - AllNews24 - In un blitz antiterrorismo della Polizia è sta… - MilanoCitExpo : Lupo solitario dell’Isis catturato dai Nocs a Milano - AnnaCountessK : RT @mondoAME: @JacopoVeneziani @paoloigna1 @albertopetro2 @MariangelaSant8 @GaiaGaudenzi @PatriziaRametta @BrindusaB1 @patrizia6119 @insinn… -

(Di mercoledì 21 novembre 2018) L'Aquila - Unorganicoè stato arrestato in un blitz antiterrorismoa Polizia a. In manette è finito undi 22anni bloccato in piena notte dagli uomini del. Il provvedimento di custodia cautelare è stato emesso dal Gip de L'Aquila, città da dove èl'; l'accusa ipotizzata nei confrontiè associazione con finalità di terrorismo internazionale e istigazione e apologia del terrorismo. "Sono pronto a combattere e a fare la guerra". E' quanto hanno sentito dire algli investigatoria Polizia che da tempo lo tenevano sotto intercettazione. Gli approfondimenti investigativi hanno inoltre consentito di accertare la sua pericolosità: lui stesso si definiva con gli altri indagati un "" e si ...