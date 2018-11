Catania | procura di punta su ong | ma nessuno interviene su bomba umana e sanitaria del

Perchè il procuratore di Catania ce l'ha tanto con le Ong che salvano i migranti? : Enrico Mentana fa notare: 'Il procuratore di Catania Zuccaro era partito un anno e mezzo fa con la denuncia di un complotto tra Ong e trafficanti di uomini, ai fini anche di minare l'economia ...

Sequestrata la nave Aquarius - su ordine della Procura di Catania - : Roma, 20 nov., askanews, - La Procura di Catania ha ordinato il sequestro della nave Aquarius e messo sotto indagine l'ong Medici senza frontiere, che con la nave era impegnata nel salvataggio di ...

Nave Diciotti - perché la procura di Catania ha chiesto l’archiviazione per Matteo Salvini : Il pm Zuccaro ha motivato così la richiesta di archiviazione: il ritardo nell'autorizzazione a far scendere i migranti dalla Nave Diciotti è giustificato "dalla scelta politica, non sindacabile dal giudice penale per il principio della separazione dei poteri, di chiedere in sede europea la distribuzione dei migranti, in un caso in cui sarebbe toccato a Malta indicare il porto sicuro".Continua a leggere

Perché la procura di Catania ha chiesto di archiviare le accuse a Salvini sulla Diciotti : 'Una scelta politica non sindacabile dal giudice penale'. Così il procuratore di Catania, Carmelo Zuccaro, ha motivato la richiesta di archiviazione sul caso Diciotti per il ministro dell'Interno, ...

Perché la procura di Catania chiesto di archiviare le accuse a Salvini sulla Diciotti : Il ritardo nel fare scendere i 177 migranti dalla nave Diciotti ormeggiata al porto di Catania dal 20 al 25 agosto, per il capo della procura etnea 'è giustificato dalla scelta politica, non ...

Perché la procura di Catania ha deciso di archiviare le accuse a Salvini sulla Diciotti : 'Una scelta politica non sindacabile dal giudice penale'. Così il procuratore di Catania, Carmelo Zuccaro, ha motivato la richiesta di archiviazione sul caso Diciotti per il ministro dell'Interno, ...

Diciotti - procura di Catania chiede l’archiviazione per Salvini : “Stop a sbarco scelta politica insindacabile dal giudice” : Il ritardo nello sbarco dalla nave Diciotti è “giustificato dalla scelta politica, non sindacabile dal giudice penale per la separazione dei poteri, di chiedere in sede Europea la distribuzione dei migranti (e il 24 agosto si è riunita la Commissione europea) in un caso in cui secondo la convenzione Sar sarebbe toccato a Malta indicare il porto sicuro”. Così la procura di Catania motiva la richiesta di archiviazione del ministro ...

La procura di Catania ha chiesto l’archiviazione delle accuse contro Salvini per il caso Diciotti : La procura di Catania ha chiesto l’archiviazione delle accuse contro il ministro dell’Interno Matteo Salvini per la vicenda della nave militare Diciotti risalente allo scorso agosto. L’annuncio è stato dato dallo stesso Salvini durante una diretta Facebook. Il caso della The post La procura di Catania ha chiesto l’archiviazione delle accuse contro Salvini per il caso Diciotti appeared first on Il Post.

Diciotti - Salvini apre in diretta la busta della Procura di Catania : 'Chiesta l'archiviazione' : 'Nel trasmettere gli atti la Procura di Catania ha formulato per me la richiesta di archiviazione '. Ad annunciarlo è stato lo stesso ministro dell'Interno Matteo Salvini durante la diretta Facebook ...

Nave Diciotti - la procura di Catania ha chiesto l'archiviazione per Salvini : La procura di Catania ha formulato la richiesta di archiviazione nei confronti di Salvini per la vicenda della Diciotti. Lo ha annunciato il ministro dell'Interno Matteo Salvini su Facebook. "Quanto ...

La procura di Catania ha richiesto l'archiviazione per Matteo Salvini nel caso Diciotti : La procura di Catania ha formulato la richiesta di archiviazione nei confronti di Salvini per la vicenda della Diciotti. Lo ha annunciato il ministro dell'Interno Matteo Salvini in una diretta Facebook. Il Tribunale dei ministri etneo che avrà adesso novanta giorni di tempo per decidere se accoglierla o meno."Quanto si è pagato per quest'inchiesta? Quanti uomini sono stati impiegati?". E' quanto si è chiesto il ministro ...

La procura di Catania chiede l'archiviazione di Salvini per la Diciotti : La giustizia, o meglio la mediatizzazione della giustizia, va in diretta su Facebook. Sulla sua pagina il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha trasformato l'apertura della busta che la procura di Catania gli ha inviato in un reality show. "Se vi va l'apriamo insieme. Perché insieme abbiamo scoper

Nave Diciotti - la Procura di Catania chiede archiviazione per Salvini - : L'annuncio del vicepremier con una diretta su Facebook. "Sono innocente, potevo e dovevo bloccare gli immigrati", dice. E aggiunge: "Quanto si è pagato per quest'inchiesta? Quanti uomini sono stati ...

Diciotti - Salvini : Procura Catania ha chiesto archiviazione : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse