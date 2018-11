Casting per uno spot pubblicitario e per uno spettacolo teatrale

Casting per 'Innamorato perso' con Enrico Brignano e per un importante spot a Roma : Sono in corso le selezioni per la ricerca di ballerini e ballerine (con particolari doti canore) per il tour di un importante spettacolo dal titolo 'Innamorato perso' con il noto attore Enrico Brignano. I Casting si terranno a breve a Roma. Sono inoltre aperti i Casting per la realizzazione di un interessante spot pubblicitario di una ben nota catena di supermercati. In questo caso si cercano attori, attrici e figuranti. Le riprese del video ...

Casting per la serie TV dal titolo 'Anna' in onda su Sky e per uno spot : Sono tuttora aperti i Casting per la ricerca di giovani protagonisti, bambini e adolescenti, per realizzare la nuova serie televisiva dal titolo Anna, ispirata dal romanzo di Niccolò Ammaniti e prodotta dalla nota casa di produzione cinematografica e televisiva Wildside. La serie andrà in onda su Sky e Netflix. Le prossime selezioni si terranno in provincia di Palermo, per l'esattezza a Castelbuono. Sono inoltre in corso le selezioni per la ...

Casting per Babbi Natale per alcuni Centri Commerciali : Le festività natalizie si avvicinano sempre più e sono in corso alcune selezioni per reperire Babbo Natale per i Centri Commerciali di varie città. In particolare, si cercano innanzitutto numerosi attori per Centri Commerciali di Milano, Roma, Bergamo e Bologna. Gli attori che verranno scelti non dovranno limitarsi a rappresentare il personaggio ma dovranno anche interagire con i bambini. I candidati per questo Casting devono dare la ...

Casting per due cortometraggi da girarsi a Firenze e a Milano : Sono aperte le selezioni per la ricerca di attori e attrici per la realizzazione di due interessanti cortometraggi, che verranno prodotti uno da Fair Play e l'altro da Veleno Production. Le riprese verranno effettuate in entrambi i casi agli inizi del prossimo anno, rispettivamente a Firenze e a Milano. Un corto prodotto da Fair Play Per la realizzazione di un cortometraggio di genere thriller-psicologico si selezionano attori e attrici. Le ...

Casting per un nuovo film a Biella e per uno spot della Vodafone : Sono attualmente in corso le selezioni di attori per un film diretto da Nino Angiuli e dal titolo L'uomo attrezzo, le cui riprese verranno effettuate a Biella a partire dal gennaio del prossimo anno. Sono inoltre aperti i Casting per realizzare un interessante spot pubblicitario della compagnia telefonica Vodafone, prodotto da Akita film. In questo caso si cercano diverse comparse di varie fasce di età e le riprese verranno effettuate entro ...

Casting per uno spot di Almedia e per uno di Mg Fiftyone : Selezioni in corso per la realizzazione di due importanti spot pubblicitari, uno per Almedia e l'altro per MG Fiftyone. Per il primo, che verrà girato a Roma, si cercano attori, attrici e figuranti; per il secondo, che verrà invece girato a Milano, si cerca una figurante che avrà comunque un ruolo importante, davvero centrale, nello spot. Nel primo caso si tratta di uno spot-televendita di articoli sportivi, nel secondo di una promozione ...

Casting per un film prodotto da Rai Cinema e One More Pictures e per un cortometraggio : Selezioni in corso per la ricerca di varie comparse, uomini e donne, per un film prodotto da One More Pictures e Rai Cinema e diretto da Giulio Base. Le riprese verranno successivamente effettuate quasi integralmente in Puglia e soprattutto in provincia di Bari con Bitonto che sarà sede dei prossimi Casting. Sono inoltre aperte le selezioni per la realizzazione di un cortometraggio di produzione indipendente da girarsi tra Milano e provincia. A ...

Casting per Magnolia Tv e l'agenzia Advice Partners per evento promozionale a Milano : Sono tuttora aperti i Casting di Magnolia Tv per numerosi programmi televisivi in onda su canali RAI e della piattaforma SKY. Sono inoltre aperte anche le selezioni, curate dall'agenzia Advice Partners, per la campagna promozionale della compagnia telefonica Kena Mobile, del grupoo TIM, a Milano. Magnolia TV Per Magnolia Tv sono tuttora aperti numerosi Casting relativi a programmi televisivi in onda su canali RAI e SKY. Innanzitutto possiamo ...

Casting per 'Uomini e donne' e per Miss Mondo Lazio : Sono in corso in queste settimane le selezioni per il Trono Over e per quello Classico per la ben nota trasMissione televisiva dal titolo Uomini e donne, condotta da Maria De Filippi e in onda su Canale 5. I prossimi Casting si terranno a Milano. Inoltre sono aperte le selezioni per Miss Mondo Lazio e per la fascia Talent. Le candidate che supereranno i Casting potranno poi prendere parte alla finale nazionale della manifestazione che si terrà a ...

Casting per la nuova edizione di 'Ciao Darwin' e per alcuni spettacoli teatrali : Selezioni aperte per la ripartenza di un programma televisivo che ha sempre riscosso un notevole successo, ovvero Ciao Darwin, che sarà ancora una volta condotto da Paolo Bonolis e andrà in onda su Canale 5. Sono inoltre aperti i Casting per la ricerca di attori e attrici di varie caratteristiche per la realizzazione di alcuni spettacoli teatrali della compagnia Cani sciolti. Ciao Darwin Per la ripartenza della trasmissione TV Ciao Darwin, in ...

Casting per la serie tv Anna e per un video musicale : Sono stati fissati nuovi Casting per la ricerca di giovanissimi attori e attrici per la serie televisiva dal titolo Anna, prodotta da Wildeside, e tratta dall'omonimo romanzo di Niccolò Ammaniti. Sono inoltre aperte le selezioni per la ricerca di un attore protagonista e di diverse comparse per la realizzazione di un video musicale del cantautore Kris J Alf dal titolo Soltanto un anagramma e incentrato sul drammatico problema della violenza ...

Selezioni e Casting - si ricercano Hostess di bella presenza per evento : Selezioni e casting nel mondo dello spettacolo e degli eventi. Il settore è in continuo fermento e le agenzie cercano continuamente volti nuovi e persone da inserire nell’ambiente dello spettacolo. E’ il turno della Comunicatio srl che, presso il Temporary Store Amazon di Via Dante a Milano, ricerca due Hostess di bellissima presenza per la promozione di Kena Mobile. Andiamo a scoprire nel dettaglio come fare per candidarsi, quanto ...

Amici 18 Casting : Alessandro Casillo - cantanti e ballerini pronti per l’ultimo step : Amici 18 casting è ormai alle battute finali e proprio domani, nel primo pomeriggio, il pubblico avrà i primi indizi sulla formazione della classe che, poi, andrà in onda sabato 17 novembre su Canale 5. Questa è la data di inizio ufficiale della nuova edizione del talent show e i primi promo confermano l’arrivo di ballerini e cantanti alla fase hot del programma. Marcello Sacchetta ha incontrato ballerini e cantanti e ha annunciato loro ...

Amici Casting oggi - i professori in lacrime per una cantante molto particolare : Puntata Amici casting oggi 13 novembre 2018: ecco cosa è successo Nella puntata di oggi di Amici casting 2018/2019, una cantante ha fatto breccia nel cuore dei professori. Rudy Zerbi e Stash Fiordispino non sono riusciti a trattenere le lacrime. L’inedito Quante volte ad aspettarti di Giordana ha colpito gli insegnanti, che hanno trovato, in […] L'articolo Amici casting oggi, i professori in lacrime per una cantante molto particolare ...