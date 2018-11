Caso scommesse | Bracciali radiato | Starace squalificato 10 anni

Tennis - stangate per il Caso scommesse : radiato Bracciali - 10 anni a Starace - multe salatissime : Bracciali e Starace hanno ricevuto oggi la comunicazione delle dure squalifiche decise dalla Tennis Integrity Unit La Tennis Integrity Unit si è espressa sui casi Bracciali e Starace in merito ad alcune scommesse sospette. Ebbene, i due Tennisti italiani sono stati pesantemente stangati. Potito Starace, secondo quanto rivelato dalla Gazzetta dello sport, è stato squalificato per 10 anni e dovrà pagare 100mila dollari di multa, non certo ...