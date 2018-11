Casamonica | al via le ruspe sulle ville

I Casamonica bloccano via del Quadraro : Dopo le proteste di questa mattina all'avvio dello sgombero e dell' abbattimento delle ville abusive dei Casamonica , a Roma, gli sgomberati saliti a bordo delle loro auto si sono posizionati in ...

Casamonica - Vittoria di Virginia Raggi - dopo 30 anni avviato lo sgombero : Casamonica, Roma avviato lo sgombero delle villette abusive. dopo 30 anni verranno rase al suolo, Virginia Raggi soddisfatta “Una giornata storica per Roma e per i romani- scrive su Facebook Virginia Raggi che ha assistito all’operazione- mettiamo fine a 30 anni di illegalità e inviamo un segnale forte alla criminalità e al clan Casamonica, sgomberando e abbattendo otto villette abusive nella periferia est di Roma. ...

Blitz notturno a Roma : al via demolizione di 8 villette dei Casamonica : Esulta la sindaca Virginia Raggi: 'è una giornata storica per la capitale e per i Romani'. Salvini: 'bel segnale per Roma, non è il primo e non sarà l'ultimo' - Vasta operazione contro l'abusivismo ...

