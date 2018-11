Caruana-Carlsen | Mondiale scacchi 2018 | il programma e l’orario di oggi 21 novembre

Mondiali Scacchi Londra – Ancora una parità nell’8° match : stallo ‘infinito’ fra Carlsen e Caruana : Fabiano Caruana spreca un’importante vantaggio su Carlsen e anche l’ottava sfida della finale del Mondiale di Scacchi finisce in parità Sciupa una grande occasione Fabiano Caruana nell’ottava partita del mondiale di Scacchi in corso a Londra: purtroppo il giocatore italo-statunitense – dopo che per giocare la brillante 23a mossa aveva pensato 33 minuti – alla 24a mossa ha commesso un errore quasi incomprensibile, giocando ...

Scacchi - Mondiale 2018 : Carlsen-Caruana - il Sistema Sveshnikov e quella mossa troppo lenta che annulla un vantaggio : Mentre il quarto giorno di riposo si palesa sulla scena di Londra, Magnus Carlsen e Fabiano Caruana sono ancora uniti da un unico destino: quello delle patte. Otto, come le partite di questo match valido per determinare il miglior giocatore di Scacchi del mondo. La partita di ieri si può sostanzialmente riassumere in due momenti: l’apertura, col passaggio dalla variante Rossolimo della Difesa Siciliana al Sistema Sveshinkov della stessa, e ...

Scacchi - Mondiale 2018 : Caruana spreca - Carlsen ringrazia e anche l’ottava partita termina patta : Neanche il Sistema Sveshnikov della Difesa Siciliana riesce a portare un leader a questo match valido per il titolo Mondiale tra Magnus Carlsen e Fabiano Caruana. L’italoamericano ha sfruttato molto bene questa celebre variante dell’apertura più giocata al mondo, salvo poi commettere un errore di lentezza e gettare al vento la possibilità di guadagnare un punto intero. La sfida si riaggiorna a dopodomani, perché domani c’è il ...

Scacchi - Mondiale 2018 : Carlsen-Caruana - una lotta di nervi. Il potere dell’alfiere e del cavallo : Londra continua a non splendere per Magnus Carlsen e Fabiano Caruana. La settima partita è finita patta, gli spareggi rapid si avvicinano sempre di più e di volta in volta cambiano anche le prospettive su chi possa avere un minimo vantaggio. Alla vigilia dell’ottava partita, potrebbe avercelo (ma stiamo parlando davvero di inezie a questi livelli) l’italoamericano, cui rimangono tre partite delle ultime cinque da giocare col Bianco. ...

Scacchi - Mondiale 2018 : Carlsen e Caruana pattano per la settima volta senza rischiare particolarmente : settima partita, settima patta. Magnus Carlsen e Fabiano Caruana non riescono in nessun modo a muovere in modo significativo il punteggio neppure oggi, così il match valevole per il titolo Mondiale di Scacchi si aggiorna sul 3,5-3,5. Le poche cose rilevanti si sono viste in apertura: Carlsen ha evitato, comprensibilmente, di rigiocare 1. e4, visti i danni della sesta partita. Da 1. d4 si è di nuovo rientrati in un Gambetto di Donna Rifiutato, ...

Mondiali Scacchi Londra – Ancora parità fra Carlsen e Caruana : anche la 7ª sfida si conclude in pareggio : anche la settima partita del Mondiale tra Carlsen e Carua a si è conclusa in parità. Partita con poca storia, partita che poteva finire molto prima. L’ottavo incontro domani, lunedì Carlsen ha aperto con il Pedone di Donna, come nel secondo incontro. La partita proseguiva poi uguale alla seconda, fino alla decima mossa quando Carlsen cambiava variante: sull’uscita di Donna di Caruana muoveva il Cavallo invece della Torre. Caruana lo ...

Caruana-Carlsen - Mondiale scacchi 2018 : il programma e l’orario di oggi (18 novembre). Come vedere la sfida in tv e streaming : Entra nella seconda parte con la settima partita il match valido per il titolo Mondiale tra Magnus Carlsen e Fabiano Caruana. Dopo le prime sei, nessuno dei due è riuscito ancora a battere l’altro, e così il punteggio rimane inchiodato sulla parità (3-3). Sarà difficile, se non difficilissimo, vedere le stesse, incredibili emozioni che si sono verificate nel sesto incontro, passato già alla storia per la grande tenacia dei due contendenti ...

Caruana contro Carlsen - via al mondiale di scacchi tra i due giovani talenti : Per tutti quelli che credono che gli scacchi siano un passatempo da nerd la storia di Fabiano Caruana li farà ricredere. Ventisei anni, nato a Miami da madre italiana e padre italo-americano, Fabiano per nove anni, dal 2005 al 2014, ha praticato gli scacchi in veste azzurra, fino a che Rex Sinquefield, un miliardario con la passione per gli scacchi non fonda il St Louis Chess Club, rastrellando talenti da tutte le parti del ...