Carovana migranti | un racconto sul campo

Carovana migranti - la sfida del giudice Usa : Trump non può negare asilo - : Bloccato il provvedimento che aveva sospeso il diritto di chiedere asilo per le persone che attraversano illegalmente il confine sud. Accolto il ricorso, dopo l'ordine emesso dal presidente in ...

"Go home!", scrive Donald Trump su Twitter. Ce l'ha con la Carovana di migranti che dall'America centrale vuole entrare negli Stati Uniti. "Tornate a casa", tuona il presidente Usa. Ieri nella città messicana di Tijuana la Carovana si è scontrata con la polizia schierata in assetto anti sommossa. Sventolando bandiere messicane, cantando l"inno nazionale e gridando "fuori, fuori!" centinaia di persone si sono raccolte per protestare vicino al ...

Trump a Carovana migranti : "Go home" : 16.36 Il presidente americano Trump, su twitter,si rivolge alla carovana di migranti al confine con il Messico con un poco accogliente:"Go home". "Il sindaco di Tijuana, Messico, ha appena dichiarato che 'la città è mal preparata a gestire così tanti migranti, l'arretrato potrebbe durare 6 mesi' Allo stesso modo, gli Usa sono mal preparati per questa invasione e non la tollereranno, stanno causando crimini e grandi problemi in Messico", ...

No Salvini day - uova e petardi vicino al consolato Usa di Milano in solidarietà a Carovana migranti : Immagini del corteo di manifestanti del ‘No Salvini day‘ che hanno lanciato uova e petardi contro gli agenti disposti in tenuta antisommossa a Milano, a pochi metri dal consolato Usa, uno delle tappe scelte per mostrare vicinanza alla ‘carovana migrante’ che tenta di varcare la frontiera con il Messico. I contestatori hanno acceso alcuni fumogeni ma si sono fermati prima delle transenne. L'articolo No Salvini day, ...

Usa - Carovana migranti giunta al confine : 4.21 Alcune centinaia di migranti sono arrivati al confine con gli Usa dal Messico Sono i primi migranti delle carovane partite dall'America centrale per fuggire dalla violenze dalla povertà. Imponente la presenza militare al confine dispiegata dal presidente Trump. Alcuni hanno tentato di scavalcare la barriera di metallo e in otto, secondo l'Afp, sono stati arrestati dai militari. Se passano la frontiera illegalmente, in base alle nuove ...

Hanno camminato per quasi un mese e ora la meta è a un passo. Un primo gruppo di migranti che si è messo in marcia con la Carovana partita ad ottobre dall'Honduras è arrivato al confine con gli Stati Uniti, a Tijuana, a pochissimi chilometri da San Diego e dalla California. Si tratta di circa 300 persone e Sono solo una piccola parte degli oltre 10mila, soprattutto honduregni, ma anche provenienti dal Guatemala e da El Salvador, ...

Carovana di migranti verso gli Usa : il primo gruppo ha raggiunto il confine : L'avanguardia della Carovana di migranti in viaggio dall'America Centrale (Honduras e Guatemala in particolare) e diretta verso gli Stati Uniti ha raggiunto Tijuana. Sono almeno cinquemila le persone partite nelle settimane scorse L'avanguardia della Carovana di migranti in arrivo dall'America Centrale (Honduras e Guatemala in particolare) e diretta verso gli Usa è arrivata a Tijuana. In tutto sono almeno 5mila le persone partite nelle ...

Carovana migranti - l’obiettivo è entrare in California. E Trump sospende per 90 giorni il diritto d’asilo agli irregolari : Dopo un mese di cammino, la Carovana che risale il Centroamerica è arrivata quasi a metà percorso. Nella mattinata di domenica scorsa, la prima e più consistente onda – 6.500 persone secondo le ultime stime, tra cui almeno 300 bambini – ha lasciato Santiago de Quéretaro, 220 km a nord di Città del Messico. A dire il vero, la metà geografica tra la città honduregna di San Pedro Sula, da dove è partita la marcia, e il punto più vicino ...

Carovana migranti prosegue verso Usa : 2.50 Il gruppo di migranti centroamericani che aveva raggiunto Città del Messico una decina di giorni sono in viaggio verso il confine con gli Stati Uniti. Fino a qualche giorno fa i media messicani citavano 4 diverse carovane, ma successivamente esse si sono divise in molti tronconi per cui nessuno è in grado di offrire un monitoraggio reale della situazione. Il presidente Trump ha dato ordine di dispiegare nei punti presumibili di arrivo dei ...