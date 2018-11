Carolyn Smith aggiorna sulla sua malattia | ' il tumore è cresciuto ma sta morendo'

Carolyn Smith ai fan : Il tumore è cresciuto - ma sta morendo. Continuo a combattere : Carolyn Smith non molla: da vera guerriera, l’insegnante di danza continua la sua instancabile lotta contro il cancro, tornato dopo che pareva essere stato debellato del tutto. Ieri sera su Instagram gli ultimi aggiornamenti ai fan: la coreografa e giudice a 'Ballando con le stelle' ha affermato che il tumore è cresciuto ma sta morendo. Carolyn ha pubblicato sui social un video in cui è a letto con il suo cagnolino, una clip in cui mostra ...

Domenica in Carolyn Smith la mia lotta contro il cancro : Ospite di Mara Venier a “Domenica In” Carolyn Smith parla del cancro al seno che sta combattendo per la seconda volta, si è confessata a 360°, parlando della malattia, della famiglia e degli impegni professionali. «Prima lo chiamavo l’intruso e lo sconosciuto, ora lo conosco bene».. «Trovo la forza nel sorriso, è questo che mi ha permesso di combattere di nuovo questa malattia, che ormai conosco bene e so come affrontare. Quello che mi ha ...

Carolyn Smith : "Nadia Toffa e le sue parole sul cancro? Ci sono rimasta male" : 'Il cancro può aiutare a dare un valore diverso alla vita'. Così Carolyn Smith a Domenica In ha difeso la Iena Nadia Toffa , spiegando il suo punto di vista in merito alle polemiche nate dopo la ...

Carolyn Smith e la lotta contro il cancro : «Vado avanti - ecco cosa penso delle parole di Nadia Toffa» : 'Prima lo chiamavo l'intruso e lo sconosciuto, ora lo conosco bene'. Carolyn Smith parla così del cancro al seno che sta combattendo per la seconda volta. Ospite di Mara Venier a Domenica In , la ...

Carolyn Smith difende Nadia Toffa a Domenica In : la iena fa un passo indietro prima del ritorno de Le Iene : Mancano poche ore al ritorno de Le Iene Show su Italia1 e Nadia Toffa non solo sarà nuovamente in campo come inviata ma anche alla conduzione della puntata della Domenica sera. Le polemiche però restano soprattutto dopo quello che è stato detto per il lancio del suo libro ovvero che il tumore è un dono e che lei lo ha accolto come tale. Sicuramente nessuno si sarebbe aspettato queste parole da parte della Toffa, non dopo le sua battaglie, e la ...

'Women for Women against violence' - Carolyn Smith tra i premiati : Carolyn Smith, amatissima giudice di Ballando con le Stelle ed efficace testimonial della battaglia contro il tumore, è uno dei personaggi premiati nell'ambito della IV edizione di 'Women for Women ...

Carolyn Smith : «Si può piangere - ma mai smettere di ballare» : Carolyn SmithCarolyn SmithCarolyn SmithCarolyn SmithCarolyn SmithCarolyn SmithCarolyn SmithCarolyn SmithCarolyn Smith«Ognuno di noi dovrebbe prendersi un momento nella propria giornata, mettere la musica, chiudere gli occhi. E ballare». Carolyn Smith è di ritorno da una domenica in cui insieme ad altri colleghi dello spettacolo (da Bianca Guaccero a Giulia Bevilacqua) ha posato per il calendario benefico 2019 di Linfoamici (#365abbracci-missione ...