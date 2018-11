Carlo Verdone | 40 anni di carriera e 100 personaggi ' Racconto un umanità che non c è più'

Carlo Verdone compie gli anni - gli auguri di 'Jessica' Gerini al suo 'Ivano' Foto : Carlo Verdone compie gli anni e chi meglio della sua Jessica può aiutarlo a spegnere 68 candeline. Ecco le Foto che Claudia Gerini pubblica sul profilo Instagram per fare gli auguri all'amatissimo '...

Carlo Verdone : «Sono malato di curiosità» : Carlo Verdone ritratto da Claudio Porcarelli Questa intervista è tratta dal numero 46 di Vanity Fair in edicola fino al 21 novembre 2018 Vista da casa di Carlo Verdone, Roma, là sotto, splende così tanto da fare male agli occhi. E da questa specie di plancia di comando Verdone studia il cielo con il telescopio, fotografa le nuvole e scruta la città che, per più di 40 anni, gli ha regalato materiale umano che lui ha trasformato in personaggi. ...

Buon compleanno Carlo Verdone - Martin Scorsese - Claudia Pandolfi… : Buon compleanno Carlo Verdone, Martin Scorsese, Claudia Pandolfi… …Calisto Tanzi, Raffaele della Valle, Attilio Bastianini, Danny DeVito, Lina Sastri, Nada, Paolo Dall’Oglio, Paolo Ferrero, Sophie Marceau, Domenico Schiattarella, Fabio Concas, Luca Ferretti, Enrico Battaglin, Nicole Gontier, Mattia Udom, Marco Izzo… Oggi 17 novembre compiono gli anni: Serafino Conti, ex calciatore; Ettore Valcareggi, ex calciatore; Francesco Francescon, ex ...

Carlo Verdone polemico con la Raggi : “Adesso cominci a lavorare e faccia qualcosa di concreto” : Carlo Verdone racconta di essere felice per la Raggi ma la punge subito dopo Carlo Verdone ama Roma e si dice felice per l’assoluzione di Virginia Raggi: “Meglio che sia stata assolta, ora può partire e lavorare, soprattutto per la periferia, bisogna partire dalla periferia. Dovrebbe essere un po’ più determinata e prima parte meglio è perché a Roma non ne possiamo più. Io sindaco? Sarei stato un sindaco antipatico, avrei rivoltato la città come ...

Carlo Verdone : 'Sarei stato un sindaco estremamente antipatico' : ... il grande attore, regista e comico italiano Carlo Verdone si è raccontato in una lunga intervista, aprendosi dal punto di vista personale e parlando anche di politica ed attualità. Carlo Verdone, ...

Carlo Verdone parla di sesso e attacca la Raggi. Ecco cos'ha detto in tv : Carlo Verdone, ospite di Piero Chiambretti a "#CR4, La Repubblica delle donne", ha raccontato aneddoti sulla vita privata, sul suo cinema e sul sesso: "Il comico non deve essere tromb**te". Poi ...

Carlo Verdone : "Ho un po' trascurato la crescita dei miei figli. Rifarmi una famiglia dopo la separazione? Non ci sarei riuscito" : Carlo Verdone, attore e regista infaticabile, sulla cresta dell'onda da circa 40 anni. Impegnato nella preparazione di una nuova pellicola, l'artista romano si è raccontato a Vanity Fair, iniziando dai futuri progetti. A chi gli chiede se, dopo la lunghissima carriera, sia stanco di fare il protagonista, Verdone risponde:No, però sento che è giusto risparmiare le forze e conservarle per dirigere gli altri. Non sono nemmeno ...

L'appello di Carlo Verdone per andate a votare al referendum su Atac : Carlo Verdone in un video sulla pagina Facebook Mobilitiamo Roma si rivolge ai cittadini di Roma e li sprona ad andare a votare al referendum consultivo per la liberalizzazione del trasporto pubblico di Roma: "L'11 novembre c'è un referendum importante del quale molti romani non sanno assolutamente

"Scherma senza limiti" - Palazzo Altemps apre le porte agli studenti disabili. Ad accoglierli - anche Carlo Verdone : Cento studenti dell’Istituto Agrario Emilio Sereni, che partecipano ai corsi di scherma per allievi disabili tenuti a scuola dall’Accademia Musumeci Greco nell’ambito del progetto Scherma senza Limiti, sono stati portati in visita a Palazzo Altemps. Guide specializzate hanno accompagnato i ragazzi alla scoperta di capolavori della scultura antica. Al termine della visita, a sottolineare come arte e sport debbano essere alla ...

Portobello - la prima puntata in diretta : Carlo Verdone : [live_placement] Portobello, anticipazioni e ospiti prima puntata del 27 ottobre 2018 Antonella Clerici debutta alla guida di Portobello questa sera, sabato 27 ottobre 2018, in quello che si preannuncia il reboot più atteso delle ultime stagioni tv. Dopo il remake di Rischiatutto, ora è il momento di una nuova edizione del programma cult di Enzo Tortora, che conteneva al suo interno tutti i geni della tv contemporanea, da Chi l'ha visto? ...

