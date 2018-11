Carburanti | Staffetta Quotidiana | al via giro ribassi

Carburanti : Staffetta Quotidiana - tornano movimenti al ribasso : Dopo la pausa di ieri, tornano questa mattina a scendere i prezzi consigliati dei Carburanti alla pompa. Ennesimo tonfo, intanto, per le quotazioni dei prodotti raffinati in Mediterraneo. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana , Q8 ha ridotto di un centesimo al litro i prezzi consigliati della benzina. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo ...

Carburanti : Staffetta Quotidiana - avanti con i ribassi dei prezzi : Prosegue la discesa dei prezzi consigliati dei Carburanti alla pompa, in particolare (ma non solo) sul Gpl. Continuano a scivolare anche le quotazioni dei prodotti raffinati in Mediterraneo. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina hanno ridotto di un centesimo al litro i prezzi consigliati del Gpl IP, Italiana Petroli (ex TotalErg), Q8 e Tamoil. Per Q8 e Tamoil registriamo anche un taglio di un cent al litro su ...