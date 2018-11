Cara di Mineo | una struttura da anni nell' occhio dei ciclone

Catania : procura di punta su ong - ma nessuno interviene su bomba umana e sanitaria del Cara di Mineo : La procura di Catania sequestra le navi delle ong ma non interviene sulla situazione sanitaria del cara di Mineo. Dopo il taglio dei fondi, in poco tempo sono andati via direttore sanitario e molti ...

Catania - in rivolta i migranti del Cara di Mineo : bloccata la statale per Gela : Gli ospiti del Centro di accoglienza per richiedenti asilo protestano per il taglio ai servizi e ai trasporti

In crisi l'industria dell'immigrazione : centinaia di posti a rischio nel Cara di Mineo : Contrattazioni, riunioni con aziende e sindacati presso la locale Prefettura, lavoratori in agitazione ed amministratori preoccupati. Sembra il classico copione che riguarda la crisi di un"industria o di una grande azienda, la quale opera in un determinato territorio. L"Italia, purtroppo, oramai è abituata a questo tipo di situazioni: da nord a sud, tra problemi occupazionali e problemi di impatto ambientale, diverse sono le crisi gestite tra ...