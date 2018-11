Candice Swanepoel interpreta la propria linea di costumi da bagno

gqitalia

(Di mercoledì 21 novembre 2018) Tutti la conoscono per la falcata sicura con le ali da angelo di Victoria’s Secret, ma sono ormai innumerevoli i marchi per cuiha sfilato o funge da testimonial. Incluso il suo. Da un po’ di mesi, infatti, la supermodella sudafricana è diventata anche stilista con una suadi moda mare. L’estate è alle spalle ma autunno e inverno significano collezioni cruise e resort, che lei ha scattato, facendosi interprete in prima persona dellavisione creativa e della vestibilità lussuosa dei suoi modelli, nella sabbia e sotto il sole del deserto americano. Per una serie di scatti da sogno a cura di Jerome Duran da condividere sul proprio catalogo ufficiale ma anche sul social personale.