Calciomercato Milan | i tre acquisti del mercato di gennaio | l’esordio di Ibrahimovic

Calciomercato Milan - il club fa sul serio : Ibra - Caio e Sensi : Calciomercato Milan – Il campionato di Serie A si è fermato per lasciare spazio alle Nazionali, il prossimo weekend promette spettacolo con tante partite interessanti. Il percorso del Milan fino al momento è stato altalenante, un inizio positivo, poi una serie di risultati utili consecutivi fino alla sconfitta rimediata contro la Juventus. L’obiettivo del club è quello di conquistare la qualificazione in Champions League, per ...

Calciomercato Atalanta - Percassi : «Infondate le voci su Gasperini al Milan» : BERGAMO - " Gasperini al Milan ? Credo non ci sia nulla e che siano voci infondate" . Luca Percassi , ad dell' Atalanta , allontana i rumors sull'allenatore e anche sulla prossima finestra invernale: "...

Calciomercato Milan - Albertini : «Ibrahimovic? Io lo vorrei sempre» : MilanO - "Io vorrei sempre Ibrahimovic nella mia squadra, a costo di sapere che la gestione può essere difficoltosa" . Mentre il Milan si interroga su quale nuovo attaccante puntare a gennaio, ...

Calciomercato Milan - Ibra ha detto sì ma l’affare è bloccato : la situazione : Il Milan passa all’attacco. La trattativa con Zlatan Ibrahimovic, di cui si parla ormai da tantissimo tempo, sembra aver raggiunto il capolinea, almeno per quello che riguarda strettamente l’accordo tra il club rossonero e il calciatore. La Gazzetta dello Sport ha annunciato che l’attaccante svedese ha detto sì al Milan con tanta voglia di cimentarsi in una nuova sfida europea e di trovare nuovi stimoli dopo ...

Calciomercato Milan - Laxalt potrebbe partire : per la difesa occhi puntati sugli svincolati : Il Milan non sta attraversando un bel periodo, soprattutto per quanto concerne gli infortuni, vista l'impietosa ecatombe che ha colpito i giocatori rossoneri. Ecco perché, secondo quanto riportato da "TuttoMercatoWeb", il club Milanese starebbe sondando il mercato dei giocatori svincolati per cercare di rinforzare la rosa, in attesa del rientro degli infortunati. Sul fronte cessioni, invece, Diego Laxalt, approdato a Milanello la scorsa estate, ...

Calciomercato Milan - Ibrahimovic ha detto sì : adesso c’è un ultimo step : Calciomercato Milan, Zlatan Ibrahimovic potrebbe essere il clamoroso acquisto di gennaio per dare ancor più lustro all’attacco rossonero Calciomercato Milan, Zlatan Ibrahimovic ha detto sì. Dopo un consulto con il suo fido agente Mino Raiola, il calciatore svedese ha deciso di accettare anche una proposta da 6 mesi con l’idea di conquistare sul campo la riconferma. Il contratto, secondo quanto rivela la Gazzetta dello sport, ...

Il Calciomercato oggi – Il difensore al Milan e la squadra di Calaiò : Il calciomercato oggi – Nell’ultima giornata del campionato di Serie A il Milan ha dovuto fare i conti con la sconfitta davanti al pubblico amico contro la Juventus, si è interrotta la striscia di risultati positivi. La pausa è servita al club rossonero per ricaricare le batterie, nel prossimo weekend difficile trasferta sul campo della Lazio. Nel frattempo arrivano pessime notizie sul fronte infermeria, stagione finita per il ...

Calciomercato Milan - ecco il difensore per Gattuso ed incontro con Raiola : Calciomercato Milan – Nell’ultima giornata del campionato di Serie A il Milan ha dovuto fare i conti con la sconfitta davanti al pubblico amico contro la Juventus, si è interrotta la striscia di risultati positivi. La pausa è servita al club rossonero per ricaricare le batterie, nel prossimo weekend difficile trasferta sul campo della Lazio. Nel frattempo arrivano pessime notizie sul fronte infermeria, stagione finita per il ...

Calciomercato Milan - ecco il difensore per Gattuso : Calciomercato Milan – Nell’ultima giornata del campionato di Serie A il Milan ha dovuto fare i conti con la sconfitta davanti al pubblico amico contro la Juventus, si è interrotta la striscia di risultati positivi. La pausa è servita al club rossonero per ricaricare le batterie, nel prossimo weekend difficile trasferta sul campo della Lazio. Nel frattempo arrivano pessime notizie sul fronte infermeria, stagione finita per il ...

Calciomercato Milan - incontro tra Leonardo e Raiola per il futuro di Ibrahimovic : Dt del Galaxy: "Fiduciosi sul futuro di Ibrahimovic" Ai microfoni di Sky Sport, Jovan Kirovski - direttore tecnico dei Los Angeles Galaxy - ha confermato l'ottimismo del club sul futuro dello ...

Calciomercato Milan - Leonardo prova la mossa a sorpresa : il centrocampista arriva dalla Premier? : La stagione del Milan non ha preso una piega positiva per quanto riguarda gli infortuni. Ormai gli indisponibili a medio-lungo termine sono diventati molti e Gattuso inizia a far fatica a comporre un undici presentabile da opporre all’avversario di turno. A metà campo sono rimasti solo Kessiè e Bakayoko, in quanto Biglia e Bonaventura rientreranno a 2019 inoltrato e Bertolacci, Mauri e Montolivo non godono di grande fiducia da parte ...

Calciomercato - Genoa pronto a scatenarsi : due proposte a Milan e Napoli : Calciomercato Genoa, la squadra del presidente Preziosi si rafforzerà sul mercato nel mese di gennaio come succede ad ogni annata Calciomercato, Genoa pronto a mettere a segno qualche colpo nella finestra invernale per regalare a Juric maggiori soluzioni. Nelle ultime ore si è fatto un gran parlare di due nomi, già circolati in estate per il Grifone. Il primo è il già noto Bertolacci, inutilizzato dal Milan nonostante i tanti infortuni che ...

Calciomercato Milan - ecco la soluzione per sostituire Romagnoli : Calciomercato Milan – Emergenza totale in casa Milan, nelle ultime ore si è fermato anche Alessio Romagnoli, problemi serissimi per Gennaro Gattuso per quanto riguarda il reparto arretrato. Il club rossonero ha perso diversi pezzi nelle ultime settimane, si è pensato di intervenire sul mercato svincolati ma le soluzioni a disposizione non hanno convinto, si è deciso ormai di aspettare gennaio e valutare le eventuali occasioni. Per il ...

Calciomercato Milan - ‘sgarbo’ Juventus : il club bianconero chiude la porta : Calciomercato Milan – E’ un momento difficilissimo in casa Milan, in particolar modo il club rossonero ha dovuto fare i conti con tantissimi infortuni in difesa, per ultimo lo stop pesante di Romagnoli, ko per almeno un mese. Il Milan ha necessità di reperire sul mercato almeno un difensore, gli svincolati non sembrano convincere per questo motivo il club ha bussato alla porta della Juventus e ha chiesto il prestito di Benatia. ...