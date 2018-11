Calciomercato Lazio | passo indietro della società | cessione eccellente a gennaio?

calcioweb.eu

(Di mercoledì 21 novembre 2018) Gli ultimi mesi in casasono stati caratterizzati dalle trattative per i rinnovi dei big, gli stessi, a parte Immobile, che hanno deluso le attese estive. Uno di questi è sicuramente Luis Alberto, il cui mal di pancia stagionale può essere legato anche alle cifre garantite a Milinkovic e allo stesso Immobile: lo spagnolo avrebbe spinto per il rinnovo con adeguamento, mentre labiancoceleste finora ha temporeggiato. Le recenti dichiarazioni di Tare non fanno pensare a unanell’immediato futuro, ma le cose potrebbero cambiare presto. Per rimpinguare le casse del club il trequartista rischia di essere il prescelto per essere sacrificato, ovviamente solo nel caso in cui arrivassero offerte sostanziose a Formello. Le offerte dell’ultima sessione di mercato, quando Luis Alberto avrebbe potuto lasciare la Capitale per 40 milioni di euro, sono ormai un ...