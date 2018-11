Bussetti | la ricerca diventi un motore di crescita

Marco Bussetti : "Gli stipendi della scuola aumenteranno dell'1 - 9%. Assumeremo 1000 ricercatori" : Nella manovra saranno stanziati fondi per aumentare gli stipendi dei lavoratori della scuola. Lo ha annunciato il ministro dell'Istruzione, Marco Bussetti, che ha parlato di "importanti risorse aggiuntive, più di 1,7 miliardi all'anno, per consentire da subito una ripresa della contrattazione e un nuovo adeguamento degli stipendi, che la relazione tecnica stima in un aumento superiore all'1,9%". Il titolare del Miur, in audizione alla ...

Bussetti - assumeremo 1.000 ricercatori : ANSA, ROMA, 14 NOV - Un nuovo piano straordinario per assumere 1.000 ricercatori universitari "che li porterà, dopo tre anni e previa valutazione e conseguimento dell'abilitazione scientifica ...

"Il ministro Bussetti mi ha revocato dalla presidenza dell'Asi : è il primo spoil system di un ente di ricerca" : Roberto Battiston revocato dalla presidenza dell'Agenzia Spaziale Italiana (Asi). Lo rende noto lo stesso Battiston in un tweet. "Oggi il ministro Bussetti con mia sorpresa mi ha comunicato la revoca immediata dell'incarico di Presidente Asi. È il primo spoil system di ente di Ricerca", ha scritto Battiston. "Grazie - ha aggiunto - alle migliaia di persone con cui ho condiviso quattro anni fantastici di spazio Italiano".Oggi il ministro ...

Asi - il presidente Roberto Battiston : “Ministro Bussetti mi ha revocato l’incarico. Primo spoil system di ente di ricerca” : “Oggi il Ministro Bussetti con mia sorpresa mi ha comunicato la revoca immediata dell’incarico di presidente Asi. È il Primo spoil system di ente di Ricerca. Grazie alle migliaia dii persone con cui ho condiviso quattro anni fantastici di spazio Italiano”. È con questo tweet che Roberto Battiston, numero uno dell’Agenzia spaziale italiana, ha comunicato di non essere più il presidente, Oggi il Ministro Bussetti con mia ...

Manovra - per Bussetti la priorità nella ricerca è ottimizzare l'esistente : ottimizzare il sistema della ricerca con le risorse gi disponibili e solo in seguito pensare a nuovi finanziamenti nella legge di Bilancio. Lo ha detto oggi all'ANSA il ministro per l'Istruzione, l'...

Ricerca - Bussetti : “Puntare all’alleanza università-sistema produttivo” : “I mega trend sono chiari: serve competenza, una Ricerca che sia in grado di portare innovazione, creare start up. Bisogna spendere meglio usando tutti i fondi stanziati per la Ricerca e serve una stabile alleanza fra università, enti di Ricerca e sistema produttivo”. Lo ha detto il ministro dell’Istruzione Marco Bussetti durante l’audizione in Commissione Attività produttive relativa agli indirizzi programmatici del suo ...

Bussetti : "Proporrò a Conte cabina regia per investimenti ricerca" : La proposta del ministro arriva dopo le richieste degli imprenditori della filiera del biotech e delle scienza della vita, che dal Forum tornano a chiedere "un'agenzia nazionale della ricerca" che si ...

'Daremo il via a una cabina di regia per la ricerca'. L'annuncio del ministro Bussetti al Technology Forum di The European House Ambrosetti -... : "Abbiamo visto come in Italia, oggi, la scienza e la ricerca stiano raggiungendo davvero livelli molto alti, inoltre sta crescendo il numero giovani preparati, disposti ad avviare iniziative ...

Nasce l'Agenzia nazionale per la ricerca. Bussetti : "Serve cabina di regia" : Il ministro dell'Istruzione proporrà domani al premier Conte il progetto di un'agenzia insediata a Palazzo Chigi. "Più dottorati industriali". Assobiotec: "Buona notizia, ma dal governo segnali contrastanti"