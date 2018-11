Buon compleanno Pippo Marra | Deborah Iurato | Alfonso Sabella…

Buon compleanno Parco Nazionale Gran Paradiso : in Val di Rhêmes i festeggiamenti per il 96° anniversario : Il 3 dicembre 2018 il Parco Nazionale Gran Paradiso compie 96 anni: un altro passo verso il Grande traguardo del suo centenario, che verrà festeggiato nel 2022 e celebrerà l’impegno per la tutela e per lo sviluppo sostenibile di questo magnifico territorio, posto a cavallo tra Piemonte e Valle D’Aosta. I festeggiamenti per il 96° anniversario al Parco avranno però luogo l’8 dicembre: l’Ente Parco, in collaborazione con i Comuni di ...

Buon compleanno Enza Zicchi - Angela Finocchiaro - Bo Derek… : Buon compleanno Enza Zicchi, Angela Finocchiaro, Bo Derek… …Bruno Mealli, Riccardo Mazzoni, Paola Pelino, Giuseppe Marinello, Joe Biden, Mario Martone, Edoardo Stoppa, Pierpaolo Bisoli, Fabio Galante, Dario Nardella, Marietta Tidei, Chiara Gagnarli, Eleonora Evi, Tommaso Ramenghi, Ferdinando Monfardini, Cristina Barcellini, Michela Azzola, Fabio Sola… Oggi 20 novembre compiono gli anni: Enza Zicchi, ex dirigente d’azienda; Andrea Filippa, ...

Buon compleanno Gloria Guida - Massimo Fini - Suso… : Buon compleanno Gloria Guida, Massimo Fini, Suso… …Enzo Foglianese, Quirino Principe, Ted Turner, Calvin Klein, Paolo Bolognesi, Michele Nicoletti, Giuliano Poletti, Mary Elizabeth Mastrantonio, Gianni Pittella, Meg Ryan, Jody Foster, Concita de Gregorio, Laurent Blanc, Povia, Cristian Iannuzzi, Alessandro Borghese, Erasmo Palazzotto, Andrea de Marchi, Daniele Sandri, Floriana Bertone… Oggi 19 novembre compiono gli anni: Giorgio Celiberti, ...

Buon compleanno Paolo Cervone - Amanda Lear - Enrica Bonaccorti… : Buon compleanno Paolo Cervone, Amanda Lear, Enrica Bonaccorti… …Giuseppe Pambieri, Gavino Angius, Fulvio Bonavitacola, Stefania Giannini, Giorgio Porrà, Giampiero Ingrassia, Salvatore Iacolino, Antonio Campo dall’Orto, Aldo Montano, Ivan Pelizzoli, Silvia Toselli, Anonimo… Oggi 18 novembre compiono gli anni: Paolo Cervone, giornalista; Giovanni Comotti, ex calciatore; Enrico Vanzini, militare; Emilio Clerici, ex cestista; Gaetano Rebecchini, ...

Buon compleanno Topolino! Il 18 novembre 1928 nasceva Mickey Mouse [FOTO e VIDEO] : 1/16 ...

Buon compleanno Carlo Verdone - Martin Scorsese - Claudia Pandolfi… : Buon compleanno Carlo Verdone, Martin Scorsese, Claudia Pandolfi… …Calisto Tanzi, Raffaele della Valle, Attilio Bastianini, Danny DeVito, Lina Sastri, Nada, Paolo Dall’Oglio, Paolo Ferrero, Sophie Marceau, Domenico Schiattarella, Fabio Concas, Luca Ferretti, Enrico Battaglin, Nicole Gontier, Mattia Udom, Marco Izzo… Oggi 17 novembre compiono gli anni: Serafino Conti, ex calciatore; Ettore Valcareggi, ex calciatore; Francesco Francescon, ex ...

Buon compleanno Topolino - domani in tv su Rai 2 e in streaming su Raiplay : L'amato Topolino compie la bellezza di 90 anni e Rai 2 ha deciso di festeggiarlo con una programmazione dedicata ad alcune delle sue numerose avventure. In particolare, dalle 13:30 alle 15:00 di sabato 17 novembre, il secondo canale della Rai manderà in onda film, spezzoni, cortometraggi e uno speciale sul celebre personaggio della Walt Disney. Nel corso del pomeriggio saranno trasmessi anche dei filmati mai trasmessi in televisione quali ...

Buon compleanno Roberto Morassut - Donatella Finocchiaro… : Buon compleanno Roberto Morassut, Donatella Finocchiaro… …Valeria Bruni Tedeschi, Hector Cuper, Antonio Scavone, Giovanni Cervone, Giuseppe Incocciati, Moris Carrozzieri, Valeria de Pretto, Matteo Rivolta, Filippo Vitte, Carolina Zardo, Alex Polidori… Oggi 16 novembre compiono gli anni: Edmondo Colombi, ex calciatore; Alberto Baruzzi, ex calciatore; Babette (Giuseppina Callarà), cantante, attrice; Mario Corti, ex calciatore; Primarosa ...

Buon compleanno a Fico e a tutte le eccellenze italiane : Settimana di festeggiamenti per Fico Eataly World che compie un anno di vita. Un Compleanno che celebra le eccellenze del food made in Italy, tutte riunite a Bologna. In un unico luogo tutte le eccellenze regionali, specialità tipiche, prodotti artigianali di qualità. In programma corsi speciali, esperienze, visite guidate per seguire tutto il percorso dalla terra alla tavola. Corsi di filiera, corsi semplici dedicati ai ...

Buon compleanno Giuseppe Guarino - Giuseppe Loteta - Antonella Ruggiero… : Buon compleanno Giuseppe Guarino, Giuseppe Loteta, Antonella Ruggiero… …Fausto Brizzi, Petula Clark, Luciana Gonzales, Giucas Casella, Roberto Cavalli, Giuseppe Tesauro, Giovambattista Caligiuri, Eugenia Roccella, Sergio Cammariere, Mia Ceran, Vanessa Bonelli Mosell, Sofia Goggia, Marco Susio, Jacopo Castagna, Florian Gruber, Luca Mazzitelli… Oggi 15 novembre compiono gli anni: Giuseppe Loteta, giornalista; Vittore Bocchetta, pittore, scultore; ...

Buon compleanno a Carlo d'Inghilterra - principe delle danze : Carlo d'Inghilterra, principe di Galles, compie 70 anni. Per celebrare il traguardo abbiamo raccolto tante foto buffe delle sue danze in giro per il mondo

Buon compleanno a Carlo d’Inghilterra - principe delle danze : Carlo, il ballerino Carlo, il ballerinoCarlo, il ballerinoCarlo, il ballerino Carlo, il ballerino Carlo d'Inghilterra in giro per il mondo Carlo, il ballerinoCarlo, il ballerinoCarlo, il ballerinoCarlo, il ballerino Carlo, il ballerino Carlo, il ballerinoCarlo, il ballerino Carlo, il ballerinoCarlo d’Inghilterra, principe di Galles, compie 70 anni. Sebbene non sia ancora riuscito a mostrare il suo valore in qualità di regnante (long live ...

Buon compleanno Stefano Gabbana - Max Pezzali - Vincenzo Nibali… : Buon compleanno Stefano Gabbana, Max Pezzali, Vincenzo Nibali… …Carlo de Benedetti, Ferdinando Camon, Vittorio Adorni, principe Carlo, Claudio Bonivento, Mario de Scalzi, Michele Cucuzza, Dominique de Villepin, Francesco Pannofino, Silvia Tortora, Maria Spilabotte, Andrea Vallascas, Francesca Olivoni, Sara de Lellis, Eva Padoan, Mirko Giacomo Nenzi, Lucia Peretti… Oggi 14 novembre compiono gli anni: Luigi Arnone, politico; Piero Biagini, ex ...

Buon compleanno Fausto Biloslavo - Luca Silvestri - Riccardo Scamarcio… : Buon compleanno Fausto Biloslavo, Luca Silvestri, Riccardo Scamarcio… …Roberto Boninsegna, Diego Cimara, Luciano Caglioti, Whoopi Goldberg, Dacia Maraini, Ugo Pagliai, Roberto Frinolli, Riccardo di Segni, Vincenzo Folino, Biagio Izzo, Lara Cardella, Francesca Devetag, Giuseppe Maggio, Stefano Bossi, Elisa Penna… Oggi 13 novembre compiono gli anni: Luca Silvestri, critico cinema; Fausto Biloslavo, giornalista; Diego Cimara, giornalista; ...