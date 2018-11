Bundesliga vuol abolire posticipo lunedì

La Bundesliga vuole “allungare” la panchina : da 7 a 9 calciatori dal prossimo anno? : In Bundesliga si lavora a delle novità regolamentari che potrebbero cambiare l’assetto della panchina delle squadre tedesche panchina allargata in Bundesliga a partire dalla prossima stagione. La German Football League, la Lega calcio tedesca, ha infatti avanzato la proposta di aumentare di due unità il numero di giocatori in panchina per squadra che passerebbero così da 7 a 9 nella prima e nella seconda divisione del campionato ...