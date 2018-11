Bundesliga | stop al posticipo del lunedì dalla stagione 2021 2022

calcioweb.eu

(Di mercoledì 21 novembre 2018) Laè pronta a mandare in soffitta ildel. Secondo un'indiscrezione dell'agenzia Dpa è stato infatti deciso che a partireogni turno di campionato si chiuderà la domenica. I tifosi in Germania hanno già più volte manifestato il proprio dissenso contro la decisione di scendere in campo anche ile altre proteste sono previste nel turno di campionato in programma dal 30 novembre al 3 dicembre, il primo di questacon il monday night. Al momento laè costretta a giocare anche ilper rispettare quanto previsto dal bando dei diritti tv, secondo cui 5 partite delladevono essere giocate di. Secondo le indiscrezioni, nel prossimo accordo ildelverrà eliminato e si giocherà una partita in più la domenica.