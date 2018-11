Bruno Vespa umilia Piercamillo Davigo | ' Dorme con le manette sul comodino'

'Bruno Vespa mi convinse a non denunciarla'. Roberta Bruzzone - tutta la verità su Virginia Raffaele : Roberta Bruzzone , nel salotto di Caterina Balivo Vieni da me , parla dell'imitazione di Virginia Raffaele . Non è un mistero che non amò la parodia fatta anni fa ad Amici . La Bruzzone rivela che fu ...

Roberta Bruzzone a Vieni da Me : «Gli haters sono scoregge digitali. Bruno Vespa mi convinse a non denunciare Virginia Raffaele» : Roberta Bruzzone La criminologa Roberta Bruzzone ci ha abituato nei suoi interventi televisivi a un linguaggio diretto e colorito e anche oggi ospite di Caterina Balivo a Vieni Da Me non è stata da meno. “Gli haters sono scoregge digitali” le parole usate per apostrofare i tanti che la inondano ogni giorno di critiche e insulti sui social network. E, dinanzi a una Balivo sorpresa e anche un poco imbarazzata per l’’uscita’, ha poi rincarato la ...

Bruno Vespa - la profezia su Matteo Salvini : 'Quali altri volti conquisterà. E poi il governo...' : Credo più all' apertura degli azzurri al mondo civico, con Altra Italia. Un tentativo peraltro che sta facendo anche il Pd'. Il Pd, siamo alle dolenti note: ucciso da Renzi? 'Ma no, affossato da un ...

Che tempo che fa - Bruno Vespa fa impallidire Fabio Fazio in diretta : 'Perché Matteo Salvini trionfa' : ... il conduttore di Porta a porta ha presentato il suo ultimo libro Rivoluzione e spiegato, senza troppi giri di parole, perché Matteo Salvini ha conquistato la scena della politica italiana diventando ...

Bruno Vespa - il dettaglio su Giuseppe Conte : 'Peggio di Prodi e Berlusconi'. Il dettaglio : Lega e M5s addio : Ad attendere Matteo Salvini e Luigi Di Maio , dunque, più che una esplosione è una implosione politica.

Scherzi a parte - la carognata contro Bruno Vespa : fanno sparire i suoi libri - lui impazzisce : Davvero sadico lo scherzo che Scherzi a parte ha fatto a Bruno Vespa . Con la complicità della moglie Augusta e del figlio Federico, 39 anni, nella casa del giornalista arriva un'impresa di trasloco ...

Scherzi a parte - Bruno Vespa e la profezia a Paolo Bonolis sul futuro del governo : 'Ecco quando cadrà' : Ieri durante l'intervista con Paolo Bonolis a Scherzi a parte , che l'ha preso di mira, Bruno Vespa ha fatto una profezia sul governo. Paolo Bonolis gli ha chiesto se l'esecutivo mangerà il panettone, ...

Che tempo che fa - ospiti 18 novembre : Pippo Baudo - Giorgia e Bruno Vespa : Nuovo fine settimana in compagnia di Che tempo che fa e Fabio Fazio pronto a riprendere le redini del suo programma con un ospite importante, Marco Bocci, sindaco di Genova e commissario straordinario per la ricostruzione del ponte Morandi. Il sindaco interverrà durante la puntata di domenica 18 novembre di Che tempo che fa che torna dalle 20.35 su Rai1 alternandosi agli ospiti dello spettacolo che saranno presenti a cominciare ...

Matteo Salvini porta Maurizio Costanzo in paradiso : botto-record - battuto anche Bruno Vespa : In seconda serata, ieri mercoledì 14 novembre, ha dominato il Maurizio Costanzo Show , 13,2%, con a teatro, oltre che il vicepremier leghista Matteo Salvini , anche Flavio Briatore , Roberto D'...

Bruno Vespa : 'Nel duello Roma-Bruxelles speriamo che oltre gli schiaffi ci siano le trattative' : 'Ciascuno può immaginare quel che vuole. Sulla prescrizione la Verità del ministro Bonafede è diversa da quella del ministro Bongiorno. , entrerà in vigore anche senza riforma del processo penale o no?...

Giuseppe Conte - retroscena Bruno Vespa : 'Così è diventato premier' - l'incontro in hotel con Di Maio e Salvini : Non sono mai stato militante di una forza politica. Anche con i 5 Stelle, pur dopo la nomina al Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, non ho mai avuto un rapporto organico, in parte ...

Paolo Savona - il retroscena di Bruno Vespa : è ministro grazie a Giancarlo Giorgetti : Gli chiese, quindi, se era disposto ad andare agli Affari europei e a indicare per l'Economia una persona di sua fiducia. , Per me fu un invito a nozze mi racconta il professore. Io desideravo ...

Giuseppe Conte a Bruno Vespa : 'Noi barbari? Mi piace'. Poi la clamorosa frase sul 'cerbiatto' Luigi Di Maio : 'Questo è un governo rivoluzionario mi dice Luigi Di Maio , con i suoi placidi occhi di cerbiatto mentre l'Europa e i mercati finanziari sono in tempesta. Mi piace la definizione di barbari aggiunge ...

Silvio Berlusconi a Bruno Vespa : 'Perché Matteo Salvini non riuscirà a prendersi Bruxelles' : E ancora, aggiunge Berlusconi, il leader della Lega ha dato 'l'assicurazione assoluta che per la Lega l'opzione politica del futuro era e rimane il centrodestra', anche perché 'già oggi questa ...