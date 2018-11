Bruce Springsteen | quarant’anni di carriera e non sentirli

domanipress

: Francesco De Gregori torna con un doppio tour nei più bei luoghi storici italiani e in un piccolo teatro romano. Sc… - LaRepubblicaXL : Francesco De Gregori torna con un doppio tour nei più bei luoghi storici italiani e in un piccolo teatro romano. Sc… - earonemusic : #LandOfHopeAndDreams è il nuovo singolo di Bruce Springsteen, in #radio dal 23 novembre - RadioMondo106 : “Land of Hope and Dreams”, il primo estratto del nuovo album di Bruce Springsteen #seitu -

(Di mercoledì 21 novembre 2018) Ottime notizie per i fan die per gli amanti della musica: il 23 novembre entrerà in rotazione radiofonica “Land Of Hope and Dreams”, primo estratto dall’imperdibile album“On Broadway”,che sarà disponibile dal 14 dicembrein 3 versioni (digitale, 2CD e 4LP). “On Broadway” è la registrazione dello spettacolo cheha tenuto al Jujamcyn’s Walter Kerr Theathre di Broadway dal 12 ottobre 2017 per 236 volte e che si è già aggiudicato un Tony Award. Una serata a teatro speciale, basata sull’autobiografia “Born To Run” di, che vede protagonisti solo lui, la sua chitarra, il suo pianoforte e le sue storie. Proprio questi racconti compaiono nel disco come introduzione a ogni traccia, registrata in modo unico. L’audio è stato mixato dal leggendario Bob Clearmountaine masterizzato da Bob Ludwig. “on Broadway”è iniziato il 3 ...