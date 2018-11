Broccoli e patate | gratinati

cosacucino.myblog

(Di mercoledì 21 novembre 2018)Ingredienti:– formaggi (tomino boscaiolo e mozzarella)– parmigiano grattugiato– mezzo bicchiere di latte– un cucchiaio di farina– sale, olio e spezie– pan grattato.Preparazione:Tagliare a rondelle lee farle sbollentare in acqua salata.Far sbollentare anche i(una decina di minuti).Disporre lein una teglia, ricoprirle di formaggi a pezzettoni, aggiugere ie mescolare il tutto.Aggiungere un filo d’olio e.v.o..Mescolare la farina ed il latte e versare il composto nella teglia.Cospargere di pan grattato e parmigiano grattugiato.Far gratinare in forno a 160° per circa 30 minuti.