Brexit | May | ' Buoni progressi | torno a Bruxelles sabato'

Brexit - May da Juncker in vista del summit Ue : 'Progressi - ma il lavoro continua' : Quella che resta da mettere a punto, invece, è la dichiarazione politica, di circa 20 pagine, che tracci i contorni della futura relazione fra Londra e l'Ue , in particolare sul piano commerciale. La ...

Perché i sostenitori della Brexit contestano l'accordo di May con l'Ue : Quello negativo, agli occhi dei Brexiter, è l'impossibilità di negoziare tariffe agevolate con i Paesi extraeuropei: un altro elemento di subordinazione dell'economia britannica alle regole ...

Brexit - May resiste e vola a Bruxelles. Ma i conti in Parlamento non tornano : Il pragmatismo, il senso di responsabilità e l'interesse nazionale da una parte, quella di Theresa May. L'idealismo, l'interesse di bottega e l'accelerazione verso un salto nel buio, il no-deal, dall'...

Brexit - Spagna pronta a veto su Gibilterra Downing Street : “Incontro May Juncker a Bruxelles non per stretta di mano” : Non bastavano i guai interni di Theresa May – “minacciata” dagli alleati della destra unionista nordirlandese del Dup e dai deputati conservatori pro Brexit che vogliono destiturila – e il fragile dialogo con Bruxelles, la Brexit si trova ora davanti a un ostacolo nuovo. Il premier spagnolo Pedro Sanchez minaccia infatti il veto sull’intesa raggiunta senza la rassicurazione esplicita che la trattativa su Gibilterra ...

Brexit - la May ha paura : senza me salto nel buio. E Corbyn non affonda : Salvaguarda i posti di lavoro, l'economia. Protegge le famiglie. Paiono slogan da campagna elettorale. Ammette che 'è stata una settimana dura, ma non ho mai pensato di abbandonare'. E la settimana ...

Brexit - May avvisa : "Se saltassi io - i negoziati non sarebbero più facili" : Una strada tutta in salita per Theresa May che, tuttavia, non si fa da parte e avverte i falchi Tory ribelli intenzionati a sfiduciarla: non avremmo un accordo migliore da Bruxelles sulla Brexit se ...

May : se via io - Brexit non più facile : 16.40 La premier britannica Theresa May lancia la sfida ai falchi Tory ribelli che vorrebbero sfiduciarla: se fossi sostituita non avremmo un accordo migliore da Bruxelles sulla Brexit. Un cambio di cavallo "non renderebbe i negoziati più facili, né cambierebbe l'aritmetica parlamentare", avverte a Skynews. Esclude di dimettersi e dice di non esser distratta dagli "insulti". May stima che al momento non sia stato raggiunto il quorum di 48 ...

May - senza me Brexit non più facile : ANSA, - LONDRA, 18 NOV - Theresa May non si fa da parte e avverte i falchi Tory ribelli che vorrebbero sfiduciarla: se fossi sostituita non avremmo un accordo migliore da Bruxelles sulla Brexit. Un ...

Brexit. Mercato unico - unione doganale - Corte di giustizia : i nodi e le promesse tradite dalla May nell’intesa con Bruxelles : “Uscire senza accordo è meglio che farlo con un cattivo accordo”. Theresa May queste parole le ha ripetute fino all’ultimo, anche a fine settembre durante un suo discorso da Downing Street, quando le trattative sulla Brexit sembravano essersi irrimediabilmente impantanate. Sono passati quasi due mesi e la bozza di accordo tra unione europea e governo britannico, invece, è realtà. Ma tradisce molte delle promesse che la premier britannica aveva ...

Londra - May nomina i nuovi ministri per Brexit e Lavoro : Theresa May non si perde d'animo, si è capito ieri. Dopo aver perso meno di 24 ore fa due ministri e due sottosegretari - fra loro il ministro per la Brexit, Dominic Raab che aveva negoziato l'accordo ...

Brexit - 48 conservatori contro May Theresa a un passo dal baratro : Polemiche senza sosta a Londra. "Accordo troppo favorevole all'Ue". Gove rifiuta il posto di Raab e pensa alle dimissioni. 48 conservatori contro la May. Theresa può saltare a ore Segui su affaritaliani.it