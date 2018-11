Borsa Europa conclude bene | Londra +1 | 4%

Borsa : Europa peggiora con listini a -1% : ANSA, - MILANO, 20 NOV - Le Borse europee peggiorano con la gran parte dei listini che cedono l'1%, appesantiti dalle perdite dei titoli tecnologici , -3%, in scia con le forti perdite di ieri del ...

Borsa : Europa aumenta calo con banche : ANSA, - MILANO, 20 NOV - Le Borse europee aumentano le perdite, appesantite dal calo del comparto bancario. Tra gli investitori restano i timori per le vicende legate alle tensioni commerciali. Sullo ...

Borsa : Milano frena con Europa e Renault : ANSA, - Milano, 19 NOV - Piazza Affari prosegue la prima seduta di settimana positiva, ma riduce la crescita in linea con le altre Borse europee: l'indice Ftse Mib sale dello 0,6% mentre gli altri ...

Borsa Europa apre bene - Londra +0 - 2% : ANSA, - MILANO, 19 NOV - Mercati azionari del Vecchio continente positivi in avvio di seduta: Londra cresce dello 0,2%, Francoforte e Parigi registrano un aumento iniziale dello 0,3%.

Borsa : Brexit pesa su Europa - Milano -0 - 4% : ANSA, - Milano, 15 NOV - Le Borse europee a metà seduta si confermano deboli con il terremoto nel Governo May dopo l'accordo sulla Brexit che ha portato alle dimissioni di quattro ministri. A Londra ...

Borsa : Milano riduce calo con Europa : ANSA, - Milano, 14 NOV - Piazza Affari recupera un po' di terreno, con il Ftse Mib che cede l'1% dopo essere sceso fin quasi al -2% in mattinata, mentre la situazione migliora anche sul resto del ...

Spread vola a 315. Borsa giù - Milano maglia nera d'Europa : ... due mosse che dovrebbero far ripartire gli investimenti in infrastrutture e dare una spinta all'economia. Infine, clausole di salvaguardia, con tagli alla spesa nel caso in cui il deficit sforasse ...

Borsa : Milano maglia nera d'Europa. Spread viaggia in area 314 punti base : Piazza Affari maglia nera in Europa, con il Ftse Mib che cede l'1,8% e scivola sotto i 19 mila punti, a quota 18.882, mentre lo Spread Btp-bund staziona in area 314 punti base, dopo aver toccato anche ...

Spread su dopo la lettera all'Ue Borsa giù - maglia nera d'Europa : Seduta negativa per le Borse europee che devono digerire la linea dura dell'Italia con la Ue sulla manovra e il calo del pil tedesco, sceso dello 0,2% nel terzo trimestre dell'anno. Segui su affaritaliani.it

Borsa : Europa debole - Francoforte -1 - 7% : ANSA, - MILANO, 12 NOV - Mercati azionari del Vecchio continente tutti in calo: Francoforte ha perso l'1,77% finale soprattutto sulla debolezza del settore hi-tech, mentre Parigi ha ceduto lo 0,93% e ...

Alla vigilia della resa dei conti sulla manovra - la Borsa paga ancora le tensioni con l'Europa : Milano. Dopo un avvio positivo, Piazza Affari torna a essere prudente, complice l'Allargamento dello spread tra i rendimenti di Btp e Bund decennali che è aumentato a 303 punti, con il tasso di interesse al 3,42 per cento. La politica torna protagonista sui mercati finanziari con la notizia del vert

Borsa : Europa apre in crescita : ANSA, - MILANO, 12 NOV - Apertura in crescita per Piazza Affari, con Francoforte che ha avviato le contrattazioni in rialzo dello 0,54% a quota 11.591 punti, seguita da Parigi , +0,46% a 5.130 punti, .

Borsa : Europa debole - Parigi -0 - 48% : ANSA, - MILANO, 9 NOV - Le Borse europee chiudono deboli. Parigi cede lo 0,48% con il Cac 40 a 5.106,75 punti. Francoforte è piatta a +0,02% con il Dax a 11.529,16 punti. Londra perde lo 0,49% con il ...

Borsa : Europa fiacca con Ny - Milano -0 - 92% : ANSA, - Milano, 9 NOV - Le Borse europee confermano il rosso con Milano che resta la peggiore , Ftse Mib -92% a 19.250 punti, dopo l'apertura negativa di Wall Street con l'orientamento della Fed di ...