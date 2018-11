Bolsonaro non andrà a G20 in Argentina

Cesare Battisti sfida Bolsonaro. "Fanfarone - non puoi estradarmi" : Bolsonaro vuole abbattere questa protezione politica e per farlo si affiderà al nuovo ministro della Giustizia, probabilmente Sergio Moro , « il Di Pietro brasiliano », colui che ha dato il via, a ...

Battisti : "Non sono in fuga. Da Bolsonaro solo fanfaronate" : In un'intervista al Giornale Radio Rai Cesare Battisti torna a farsi sentire. Lo fa smentendo di essere fuggito, dopo l'elezione di Jair Bolsonaro, che in campagna elettorale aveva promesso all'Italia di estradarlo. "Nessuna fuga, assolutamente - dice Battisti - in Italia possono dire quello che vogliono. Io sto andando a casa ed è tutto tranquillo". A negare la fuga di Battisti, di cui si era parlato dopo alcuni reportage di stampa, era stato ...

Cesare Battisti : 'Non sono in fuga - da Bolsonaro solo fanfaronate' : "Cesare Battisti si è recato a San Paolo, dove si è riunito martedì con i suoi rappresentanti legali, e tornerà a Cananeia, dove risiede, nei prossimi giorni", ha spiegato l'avvocato Igor Tamasauskas, ...

Dopo vittoria di Bolsonaro Salvini accelera su Cesare Battisti : Non vedo l'ora di portarlo in galera : Nel frattempo il procuratore generale brasiliano della Repubblica, Raquel Dodge, ha argomentato che la decisione di estradare Battisti non può che essere politica. L'Stf, ha detto, si è già ...

Steve Bannon - "The Movement" scalda i motori per Europee 2019/ Vertice a gennaio : aderisce anche Bolsonaro? : Steve Bannon: "Italia centro dell’universo politico". Ultime notizie, stratega di Donald Trump sulle elezioni Europee 2019: "Così vinceranno i sovranisti"(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 18:36:00 GMT)

Perché una vittoria di Bolsonaro in Brasile non sarebbe una buona notizia per l'ambiente : Per Bolsonaro l'accordo firmato nella capitale francese nel 2015 fa parte di 'un complotto occidentale per creare stati separatisti amazzonici sostenuti dall'Onu, in cui il primo mondo sfrutterà gli ...

Cesare Battisti : "Non mi preoccupo - sull'estradizione non decide Bolsonaro" : Per Cesare Battisti non sarà Jair Bolsonaro , il candidato di estrema destra alle presidenziali brasiliane, a decidere del suo futuro. E della sua estradizione. Raggiunto da Agence France-Presse, a ...

Dinho con Bolsonaro - il Barca non ci sta : La posizione politica dell'ex fantasista ha suscitato scalpore in Catalogna proprio perché l'ex attaccante brasiliano rappresenta il club nel mondo. Secondo quanto pubblica il giornale Sport, le alte ...

Bolsonaro - in Brasile hanno vinto i delusi. Quando niente funziona la ragione non conta più : È un fenomeno conosciuto benissimo ormai da decenni. Se ne occupa la psicologia e se ne parla anche nei workshop di grandi aziende, specie quelli relativi al commerciale, alle vendite, al marketing. Lo so per esperienza diretta. Ovvero le motivazioni di acquisto sono perlopiù emotive e del tutto irrazionali. E questo vale per tutto. Dalla scelta del partner al corso di studi, dal tipo di lavoro preferito all’acquisto di una giacca. Questa ...