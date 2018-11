: RT @Virus1979C: Nel giorno della bocciatura della manovra lo #spread chiude in forte calo a 311 e la Borsa +1,41%. Valli a capire 'sti merc… - MercPat : RT @Virus1979C: Nel giorno della bocciatura della manovra lo #spread chiude in forte calo a 311 e la Borsa +1,41%. Valli a capire 'sti merc… - mrecchia70 : RT @Cortez1958: Non so ancora quanto ti prude ma, vedo che non chiacchieri quando, nonostante la bocciatura UE, la borsa di Milano è la mig… - NDecristofaro : RT @Virus1979C: Nel giorno della bocciatura della manovra lo #spread chiude in forte calo a 311 e la Borsa +1,41%. Valli a capire 'sti merc… -

Ue,+1,41% e311 Chiusura in forte rialzo per Piazza Affari, nel giorno delladella Manovra da parte dell'Ue, che era già attesa dai mercati. L'indice Ftse Mib guadagna l'1,41% a 18.731 punti. A sostenere Milano, come le altre Borse europee, il recupero di Wall Street e l'allentamento della tensione sui titoli di Stato. Bene i titoli bancari. LoBtp-Bund ripiega a 311 punti, in deciso calo rispetto ai 327di ieri. Il rendimento cala al 3,48%. In rialzo anche le altre piazze Ue:Londra +1,47%, Parigi +1,03%, Francoforte +1,6%.(Di mercoledì 21 novembre 2018)