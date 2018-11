Black Friday 2018 | i capi e gli accessori moda da non perdere

Black Friday 2018 : le offerte - le promozioni e gli sconti migliori aggiornati : Il Black Friday 2018 sarà venerdì 23 novembre, ma i principali store, come Amazon, Euronics e Unieuro, lanceranno sconti e promozioni durante tutta la settimana. Per aiutarvi a tenerle d'occhio, abbiamo raccolto in questo articolo tutte le migliori offerte. Buono shopping!Continua a leggere

Black Friday - nel Regno Unito attacco ad Amazon : rubati nomi e indirizzi mail dei clienti : (Photo by Smith Collection/Gado/Getty Images) A pochi giorni da uno degli eventi più attesi dell’anno, ovvero il Black Friday, qualcosa è andato storico proprio in casa Amazon, il gigante dell’ecommerce che è tra i protagonisti indiscussi della giornata di sconti pazzi. Nelle ultime ore sono stati violati i dati privati di alcuni account inglesi. Sono stati gli stessi consumatori del Regno Unito, che hanno rilevato problemi con il ...

Black Friday - la Confesercenti invita ad acquistare nei negozi iblei : Mancano poche ore all'avvio dei super sconti del Black Friday e la Confesercenti invita i cittadini a preferire i negozi iblei a quelli on-line

smart : arriva la serie limitata per il Black Friday con vantaggio cliente di 4000 euro : Nuova esclusiva smart: disponibili 5 esemplari con un allestimento ricco, offerte a canone mensile da 100 euro con un...

Rabona Mobile partecipa al Black Friday raddoppiando (da subito) le ricariche da 20 euro : Ad unirsi agli sconti per il Black Friday è anche Rabona Mobile, operatore virtuale che basa i propri servizi sulla rete 3G di TIM L'articolo Rabona Mobile partecipa al Black Friday raddoppiando (da subito) le ricariche da 20 euro proviene da TuttoAndroid.

Il Black Friday arriva anche per il Microsoft Store : sconti su giochi - app - console e Surface : Ormai il Black Friday è arrivato e Microsoft non può ovviamente rimanere a guardare: alcune ore fa, infatti, sono state avviate le prime offerte sullo Store italiano che si estenderanno fino al 26 novembre. Surface Surface Go fino a 40 euro di sconto con Office 365 Home incluso. [Link] Surface Book 2 fino a 300 euro di sconto. [Link] Surface Pro 5 fino a 70 euro di sconto. [Link] Surface Laptop fino a 130 euro di sconto. [Link] Xbox Xbox One ...

Black Friday - i rischi dello shopping compulsivo e i consigli dell’esperta : La sindrome da shopping compulsivo esplosa con il commercio online può aumentare in vista del 'venerdì nero' dello shopping...

Guida al Black Friday : Il Black Friday e il Cyber Monday sono alle porte e come ogni anno apriranno il mese delle spese natalizie, offrendo ai consumatori numerose opportunità per comprare online e risparmiare . Tuttavia, ...

Optima lancia Mobile Optima – Black Friday Edition - tre offerte attivabili dal 23 novembre : Optima Italia si prepara a lanciare la sua Mobile Optima – Black Friday Edition, iniziativa che include tre offerte per il Black Friday: ecco Optima Infinity, Optima 20 Special e Optima Comfort. L'articolo Optima lancia Mobile Optima – Black Friday Edition, tre offerte attivabili dal 23 novembre proviene da TuttoAndroid.

Ultimissimo antipasto Black Friday 2018 con offerte Amazon : Honor e Samsung Galaxy a buon prezzo : Mancano praticamente 24 ore al vero e proprio Black Friday 2018 con le offerte Amazon, in quanto alcune offerte davvero sottocosto dovrebbero apparire all'interno dello store già domani pomeriggio. Nel frattempo, però, oggi 21 novembre possiamo già concentrarci su alcuni Samsung Galaxy e Honor a prezzo molto basso rispetto ai loro standard. Proviamo dunque ad isolare una serie di promozioni che vi consigliamo di prendere seriamente in esame, in ...

Black Friday - in offerta c'è anche il pacchetto funerale deluxe : "Compri oggi - muori quando vuoi" : Lo slogan è di un'agenzia funebre di Cologno Monzese che pubblicizza così lo sconto del 20 per cento nel giorno dei mega sconti

Black Friday - ecco le idee di Nissan " : ...venerdì successivo al Giorno del Ringraziamento ed è esplosa negli anni 80 trasformandosi in un appuntamento immancabile per fare acquisti ai migliori prezzi di mercato praticamente in tutto il mondo ...

Zalando Black Friday 2018 : offerte e sconti online in Italia su scarpe - borse e abbigliamento : L’occasione del Black Friday 2018 è davvero imperdibile non solo per i potenziali acquirenti, ma anche per tutte quelle aziende che possono approfittare una volta l’anno per promuovere la maggior parte dei loro prodotti, con le offerte e gli sconti che si più si ritengono opportuni. Non solo i saldi invernali o quelli estivi, dunque: il Black Friday è un’occasione che si presenta una volta l’anno, e che non bisogna farsi sfuggire. Per questo ...

Inarrivabili offerte Black Friday Gearbest per gli Xiaomi : prezzi più bassi dello store italiano : Il Black Friday Gearbest non ha eguali per gli smartphone Xiaomi. Lo store, da sempre rivenditore delle versioni globali dei device del produttore cinese, continua a farla da padrone nelle migliori promozioni per questi gadget tecnologici, nonostante in questi giorni in Italia sia stato anche aperto lo store online ufficiale del brand. Cerchiamo dunque di esaminare le specifiche proposte su alcuni modelli per indicare ai nostri lettori il ...