Bimbo con il monopattino a Piazza San Marco multato di 66 euro

Texas : Bimbo strangolato con la cintura di sicurezza dalla sorella di 6 anni : "Quando ha iniziato a piangere perché avevo smesso di giocare con lui mi sono arrabbiata, e così gli ho messo la cintura di sicurezza intorno al collo, ma credevo si fosse addormentato". È stato questo, in sintesi, il drammatico racconto di una bambina di 6 anni di Houston, in Texas, che ha spezzato la vita innocente del fratellino di appena un anno. La tragedia si è consumata mentre il padre dei due bimbi, Adrian Dreshaun Middleton, si trovava ...

Napoli - cade dal balcone Bimbo di 9 anni : è grave - si indaga sulla dinamica dell'incidente : Un vero e proprio dramma quello che si è verificato nella provincia di Napoli nelle scorse ore, precisamente nel quartiere di Posillipo intorno alle ore 17.00 di domenica 18 novembre, dove un bambino di appena nove anni è accidentalmente precipitato dal balcone dell'abitazione della sua famiglia, sito al secondo piano di un palazzo in via Nevio. Secondo quanto riferisce il noto sito Fanpage.it, infatti, a seguito dell'incidente domestico, il ...

Stefano De Martino confessa : 'Con Belen eravamo troppo simili - voglio adottare un Bimbo' : Stefano De Martino torna a raccontarsi in tv e lo fa rilasciando una lunga intervista al programma 'Rivelo' condotto da Lorella Boccia su Real Time. Il ballerino è tornato a parlare della fine della sua storia d'amore con Belen Rodriguez, mamma di suo figlio Santiago, ma anche del presunto flirt con la fashion blogger Gilda Ambrosio e ha svelato il suo grande sogno per il futuro: adottare un bambino. La verità di Stefano De Martino su Belen: ...

Il papà scivola dalle scale con il figlio in braccio - muore Bimbo di 2 mesi a Treviso : Martino avrebbe compiuto due mesi pochi giorni dopo l'incidente che gli è costato la vita sabato 10 novembre. A Paderno, frazione del comune di Ponzano veneto provincia di Treviso, un uomo è scivolato dalle scale di casa con il neonato in braccio. Ha provato a coprirlo con il corpo per evitare che il piccolo colpisse i gradini ma non c'è stato nulla da fare. Come racconta Il Mattino, il lutto che ha colpito la famiglia ...

Animali - in casa con 10 cani : Bimbo di 5 anni affidato ai servizi sociali : Un bimbo di 5 anni a Sondrio è stato affidato ai servizi sociali in seguito ad un’ispezione nell’alloggio dove sono stati trovati cani di grossa taglia in mezzo a sporcizia e deiezioni, già allora non viveva più in quella casa né lo facevano i suoi genitori, secondo la datrice di lavoro della coppia, che annuncia un ricorso. “Il 2 novembre – ha scritto la commerciante in una lettera aperta -, quando c’è stata ...

Le maestre escono in anticipo - il Bimbo viene chiuso a chiave da solo nell’asilo : Tanaya Merchen, 30enne americana, ha già segnalato il caso alla polizia dello Stato del Montana. Il caso è stato trasferito ai Servizi di protezione dell'infanzia. Sotto accusa Kids R US Childcare Center di Billings. Il direttore: "Alcuni nostri dipendenti sono nuovi e sono ancora abituati a lavorare".--“State alla larga da quell’asilo nido”. Tanaya Merchen, 30enne dello Stato USA del Montana, ha reso pubblico una storia sconcertante che vede ...

Ravenna : Bimbo di 11 anni minacciato con un coltello e molestato sessualmente da tre 14enni : La giovanissima vittima ha raccontato ai genitori e a una psicologa di essere stato minacciato fuori dalla scuola con un coltello e di aver subito molestie sessuali da tre ragazzi di 14 anni che frequentano il suo stesso istituto.Continua a leggere