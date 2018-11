Biglietti in prevendita per la seconda data dei Negramaro a Milano nel 2019 | prezzi e

Concerti degli Ska-P in Italia nel 2019 - dal Carroponte a Padova : info e Biglietti in prevendita : I Concerti degli Ska-P in Italia arrivano a qualche giorno dall'inizio dell'estate. I live sono infatti in programma per il prossimo giugno, con una data al Carroponte di Sesto San Giovanni e una allo Sherwood Festival di Padova. Le date scelte sono quella del 27 giugno, per il concerto a Sesto San Giovanni, e quella del 29 giugno a Padova, come headliner dello Sherwood Festival della città veneta. Già diffusi i prezzi dei biglietti in ...

Annunciate nuove date del tour di Elisa nei teatri a Milano e Firenze - c’è anche Cagliari : Biglietti in prevendita : Il tour di Elisa nei teatri si fa sempre più ricco. Dopo il successo di vendite delle prime date, si è deciso per nuovi concerti a Milano e Firenze ma in calendario compare anche una nuova data a sorpresa a Cagliari. Diventano quindi tre le date di Firenze e quattro quelle di Milano, rispettivamente al Teatro Verdi e al Teatro degli Arcimboldi, con biglietti in prevendita dalle 16 del 21 novembre per tutte le piattaforme online, mentre i ...

Francesco De Gregori all’Arena di Verona e alle Terme di Caracalla di Roma : prezzi dei Biglietti in prevendita : Francesco De Gregori all'Arena di Verona sarà in concerto con orchestra il 20 settembre 2019. Quattro sono al momento le date del tour Francesco De Gregori e Orchestra - Greatest hits live che porterà l'artista a calcare palchi di location magiche, in tutta Italia. Il debutto del tour è previsto a Roma l’11 giugno alle Terme di Caracalla e l'ultima tappa sarà quella dell'Arena di Verona il 20 settembre. Lo spettacolo sarà in scena al Teatro ...

Nuove disponibilità per i concerti di Marco Mengoni a Torino - Rimini e Bologna : Biglietti in prevendita : Spuntano Nuove disponibilità per i concerti di Marco Mengoni a Torino, Rimini e Bologna. I biglietti per il tour dedicato ad Atlantico continuano a mietere successo, tanto che si sono rese necessarie ulteriori messe in vendita di tagliandi di ingresso per rispondere al maggior numero di esigenze possibile. Le date sono quelle di Torino, Rimini e Bologna con soli pochi settori disponibili per l'acquisto dei biglietti in prevendita. Le date di ...

A dicembre il documentario su Francesco De Gregori prima dei concerti 2019 : Biglietti in prevendita : Il 1 dicembre su Rai 3 andrà in onda “Vero dal vivo”, il film documentario su Francesco De Gregori, il soprannominato Principe della canzone italiana. Realizzato dal filmmaker e fotografo Daniele Barraco, il film (già presentato alla Festa del Cinema di Roma) racconterà un De Gregori inedito, senza schemi e in totale libertà. Si tratta di un’idea che arriva grazie al tour tra i club dell’Europa e degli Stati Uniti, in cui l’artista ha ...

I concerti di Alessandra Amoroso triplicano a Milano e Roma : info e Biglietti in prevendita : I concerti di Alessandra Amoroso si fanno sempre più numerosi. Il tour per 10 cresce, proprio a ridosso della certificazione platino per l'album, con nuove date a Roma e Milano dopo i sold out già annunciati per una buona parte della tournée. L'artista di Galatina sarà quindi a Milano il 10 marzo, oltre che il 1° e 2 aprile, e a Roma, nella nuova data del 3 maggio che va ad aggiungersi a quelle del 20 e 21 marzo già presenti in calendario. ...

I Thirty Seconds to Mars in Italia nel 2019 per 4 concerti : i Biglietti in prevendita : Tornano i Thirty Seconds to Mars in Italia nel 2019. La band statunitense fondata dai due fratelli Jared Leto e Shannon Leto ha aggiunto quattro date a Roma, Pistoia, Padova e Barolo per il prossimo luglio. I Thirty Seconds to Mars sono già stati spesso in Italia, l'ultima volta lo scorso 8 settembre a Milano in occasione del Milano Rocks che si è svolto presso l'Open Air Theatre dell’Area Expo Experience di Rho (MI). La band ha partecipato ...

Le Vibrazioni in concerto al Mediolanum Forum di Assago per i 20 anni di carriera : Biglietti in prevendita : Le Vibrazioni in concerto al Mediolanum Forum di Assago festeggiano i primi 20 anni di carriera con un grande live che terranno il 26 marzo prossimo. La band di Francesco Sarcina è quindi pronta a tornare sul palco per un grande evento con il quale i fan festeggeranno i primi 20 anni di successi del gruppo, tornato insieme e sul palco del Festival di Sanremo 2018 con il brano Così Sbagliato. Il ritorno alla vetta delle classifiche è ...

Biglietti in prevendita per la data zero di Calcutta ad Ancona prima del tour nei palasport : La data zero di Calcutta si terrà ad Ancona. Ad annunciarlo è l'artista di Latina, che ha finalmente deciso quale sarà la location del concerto preliminare al tour nei palasport per Evergreen. Il live è in programma per il 17 gennaio prossimo con Biglietti in prevendita su TicketOne e in tutti i punti vendita abituali. La consegna è stabilita in modalità corriere espresso e con ritiro sul luogo dell'evento. In questo secondo caso, è ...

Troye Sivan in Italia nel 2019 - un unico concerto a Milano : Biglietti in prevendita : Troye Sivan in Italia nel 2019 per un'unica data nell'ambito della sua tournée europea. L'artista si esibirà al Fabrique di Milano il prossimo 11 marzo per l'unico evento Italiano in occasione del nuovo tour che coinvolgerà tutto il continente. Con più di 6 milioni di iscritti al suo canale YouTube e 900 milioni di views complessivamente, Troye Sivan ha venduto 2.5 milioni di copie in tutto il mondo con il suo disco di debutto, alla numero 1 ...

Jack Savoretti in tour nel 2019 - 3 concerti in Italia da Padova a Roma e Milano : Biglietti in prevendita : Jack Savoretti in tour nel 2019 farà tappa anche in Italia per tre serate in programma nel mese di aprile nei teatri e nei club della penisola. Il 16 aprile 2019, Jack Savoretti sarà in concerto al Gran Teatro Geox di Padova per spostarsi a Milano il 17 aprile per un evento al Fabrique. Il 18 aprile sarà all'Atlantico live di Roma per chiudere la mini tournée Italiana. I biglietti per Jack Savoretti in tour nel 2019 in Italia saranno ...

Raddoppio dei Muse a Milano con una nuova data il 13 luglio : info e Biglietti in prevendita : I Muse a Milano raddoppiano i concerti con una nuova data allo Stadio San Siro. Dopo il successo di vendita dei biglietti della prima tappa meneghina, la band di Matt Bellamy molla gli ormeggi per partire alla volta di un nuovo live che terranno il 13 luglio del 2019. I biglietti sono in prevendita su TicketOne e TicketMaster ai prezzi già indicati per le date annunciate con la leg italiana del tour per Simulation Theory, con i dettagli dei ...

Al via la prevendita generale per i concerti dei Muse in Italia nel 2019 : info e prezzi dei Biglietti per Milano e Roma : La prevendita generale per i concerti dei Muse in Italia è finalmente partita. Dopo l'apertura delle disponibilità esclusive per gli utenti di Virgin Radio, sono ora messi a disposizione i tagliandi di ingresso per assistere ai live in programma a Milano e Roma. Le disponibilità rimanenti dalla prevendita esclusiva sono ora a presenti sulle piattaforme ufficiali TicketOne e TicketMaster, a partire dalle 9 del 16 novembre e per le date del 12 ...

A ruba i Biglietti per i Backstreet Boys a Milano nel 2019 : dove trovare gli ultimi posti oggi con la prevendita generale : I biglietti per i Backstreet Boys a Milano nel 2019 sono andati letteralmente a sua con le due prevendite anticipate riservate al Fan Club ufficiale e agli iscritti a My Live Nation. I posti migliori, quelli più vicini al palco, ma anche i primi anelli numerati non sono più disponibili. I Backstreet Boys a Milano nel 2019 terranno un unico concerto al Mediolanum Forum di Assago il prossimo 15 maggio, unica tappa nella penisola della loro ...